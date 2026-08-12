Zara LarssonSziget fesztiválalfa generáció

A hálószobától a nagyszínpadig: Sombr a popsztárság emberi arcát mutatta meg a Szigeten

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Egyikük mögött több mint egy évtizednyi pálya áll, a másik néhány éve még a hálószobájában készítette a dalait – tegnap este a Sziget nagyszínpadán már mindkettejüket ugyanaz a sokezres közönség várta. Zara Larsson és Sombr koncertje akaratlanul is megmutatta, mennyit változott a popsztárrá válás útja: ma már egy virális siker is elég lehet ahhoz, hogy egy előadó a világ nagyszínpadain találja magát, a pillanatnyi figyelemből azonban még nem következik a tartós pálya. Sombr esetében azonban a tegnapi koncert alapján van okunk azt gondolni, hogy nem egyszeri sikerről van szó: profi produkciót hozott, miközben lelkesedésével, hálájával és közvetlenségével a popsztárság emberibb arcát is megmutatta.

Ménes Márta
2026. 08. 12. 12:28
Zara Larsson Fotó: Éberling András
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Sombr pályaíve jól mutatja, mennyire másképpen épülhet fel ma egy popsztár karrierje. Néhány éve még a hálószobájában készítette a dalait, a TikTok pedig rövid idő alatt világszerte ismertté tette. A Back to Friends és az Undressed sikere már azt is jelezte, hogy nem egyetlen felkapott dalról van szó. A neheze azonban ilyenkor kezdődik: a figyelmet megszerezni egy dolog, megtartani már egészen más.

A tegnapi koncerten sombr meggyőzően teljesített: minden fontos slágerét eljátszotta, stúdió minőségben énekelt, a zenekarával is láthatóan egy hullámhosszon volt. A szövegeire is érdemes figyelni: alfa generációs gyerekeim szerint Sombr dalai azért is találnak be, mert olyan témákat – csalódás, bizonytalanság, érzelmi kiszolgáltatottság – dolgoz fel, amelyekkel könnyen azonosulnak. Korai lenne megmondani, meddig tart ez a történet, de a tegnapi alapján nem egyetlen felkapott dal előadójának tűnt, hanem egy fiatal zenésznek, aki már most magabiztosan áll a nagyszínpadon, és a gyorsan jött világhír mögött valódi előadói tehetséget mutat. 

 

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