Nagy csapás érte Marco Rossi válogatottjának következő ellenfelét

Bostjan Cesar szövetségi kapitány kedd délelőtt, sajtótájékoztatón ismertette a magyar és a montenegrói (március 31.) nemzeti csapat elleni összecsapásokra összeállított keretét, és ezen jelentette be, hogy az Atlético Madridban védő Jan Oblakra sérülés miatt nem számíthat.

Jan Oblak klubcsapatában sérült meg (Fotó: AFP/José Breton)

Jan Oblak ezúttal csak látogató lesz

– Jan Oblak azért nincs a listán, mert sérüléssel küzd, de beszéltem vele, és azt ígérte, hogy eljön majd az edzőtáborunkba és egy pár napot velünk tölt – mondta a szakvezető, aki azt is elárulta, hogy az utóbbi időszakban sokat elemezték kollégáival a magyar és a montenegrói válogatott játékát, ahogy saját játékosaikat is figyelték.

Az idén kinevezett, azaz első kapitányi meccsére készülő szakember úgy látja, jelenleg az a legfontosabb feladat, hogy megfelelő mentalitást és hozzáállást érjenek el a futballistáknál, mert a közelmúltban ez nem volt megfelelő a válogatottnál.

– Azt szeretném, ha mindkét találkozóra jól felkészülnénk, ha a játékosok az első perctől koncentráltan futballoznának és betartanák az előre megbeszélt taktikát – jegyezte meg a 101-szeres válogatott korábbi kiváló középpályás, akinek keretébe két Magyarországon játszó labdarúgó, Adrian Zeljkovic (MTK Budapest) és Aljosa Matko (Újpest) is bekerült.

A Magyarország–Szlovénia összecsapást március 28-án, jövő szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában. Marco Rossi szintén kihirdette keretét, amelyben három abszolút újonc is szerepel.