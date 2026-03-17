Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: Ha nincs olaj, nincs pénz + videó

Nagy csapás érte Marco Rossi válogatottjának következő ellenfelét

Jelenlegi legnevesebb játékosa nélkül lép majd pályára a szlovén labdarúgó-válogatott jövő szombaton Budapesten. Jan Oblak sérülés miatt nem szerepelhet Marco Rossi együttese ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 14:13
A szlovénok sztárja nem játszik Budapesten Fotó: Severin Aichbauer Forrás: AFP
Bostjan Cesar szövetségi kapitány kedd délelőtt, sajtótájékoztatón ismertette a magyar és a montenegrói (március 31.) nemzeti csapat elleni összecsapásokra összeállított keretét, és ezen jelentette be, hogy az Atlético Madridban védő Jan Oblakra sérülés miatt nem számíthat.

Jan Oblak klubcsapatában sérült meg (Fotó: AFP/José Breton)

Jan Oblak ezúttal csak látogató lesz

– Jan Oblak azért nincs a listán, mert sérüléssel küzd, de beszéltem vele, és azt ígérte, hogy eljön majd az edzőtáborunkba és egy pár napot velünk tölt – mondta a szakvezető, aki azt is elárulta, hogy az utóbbi időszakban sokat elemezték kollégáival a magyar és a montenegrói válogatott játékát, ahogy saját játékosaikat is figyelték.

Az idén kinevezett, azaz első kapitányi meccsére készülő szakember úgy látja, jelenleg az a legfontosabb feladat, hogy megfelelő mentalitást és hozzáállást érjenek el a futballistáknál, mert a közelmúltban ez nem volt megfelelő a válogatottnál.

– Azt szeretném, ha mindkét találkozóra jól felkészülnénk, ha a játékosok az első perctől koncentráltan futballoznának és betartanák az előre megbeszélt taktikát – jegyezte meg a 101-szeres válogatott korábbi kiváló középpályás, akinek keretébe két Magyarországon játszó labdarúgó, Adrian Zeljkovic (MTK Budapest) és Aljosa Matko (Újpest) is bekerült.

A Magyarország–Szlovénia összecsapást március 28-án, jövő szombaton 18 órától rendezik a Puskás Arénában. Marco Rossi szintén kihirdette keretét, amelyben három abszolút újonc is szerepel.

A szlovén válogatott kerete:

  • Kapusok: Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje) 
  • Védők: Jaka Bijol (Leeds United), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Górnik Zabrze), David Brekalo (Orlando), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija) 
  • Középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria) 
  • Csatárok: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Benjamin Sesko (Manchester United), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest FC)

A magyar válogatott 2026-os programja

  • Március 28., 18.00 Magyarország–Szlovénia (felkészülési mérkőzés)
  • Március 31., 19.00 Magyarország–Görögország (felkészülési mérkőzés)
  • Június 5., 19.45 Magyarország–Finnország (felkészülési mérkőzés)
  • Június 9., 14.00 Kazahsztán–Magyarország (felkészülési mérkőzés)
  • Szeptember 25., 20.45 Magyarország–Ukrajna (Nemzetek Ligája)
  • Szeptember 28., 20.45 Észak-Írország–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • Október 2., 20.45 Magyarország–Georgia (Nemzetek Ligája)
  • Október 5., 20.45 Ukrajna–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • November 14., 18.00 Georgia–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • November 17., 20.45 Magyarország–Észak-Írország (Nemzetek Ligája)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
