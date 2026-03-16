Íme a 267 millió eurós magyar csapat, amiről Marco Rossi csak álmodozhat

Szoboszlai Dominik piaci értéke első magyar futballistaként érte el a 100 millió eurót, de Tóth Alex is átlépte a tízmilliós mérföldkövet. Megnéztük, hogyan nézne ki az évezred legértékesebb magyar válogatott kezdő tizenegye, amelyben mindenki az egyéni rekordértékével szerepel. Marco Rossi még úgyis csak álmodozhat a 267 millió eurós kezdőről, hogy mindössze Dzsudzsák, Gulácsi és Szalai Ádám fért be a fantáziacsapatba a már nem válogatott játékosok közül.

2026. 03. 16. 5:06
Marco Rossi vajon mit szólna a 267 millió eurós magyar válogatotthoz? Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Történelmi pillanat volt, amikor a Transfermarkt 100 millió euróra növelte Szoboszlai Dominik piaci értékét, hiszen korábban ennek – rajta kívül – a közelében sem járt magyar futballista. A labdarúgók értékbecslésére szakosodott oldal a 2000-es évek első évtizedének közepétől határozza meg a játékosok elméleti árait. Ez alapján összeállítottuk az évezred legértékesebb magyar kezdőjét, amiben mindenki az egyéni csúcsával szerepel. Marco Rossi ilyen drága csapattal aligha dolgozhat együtt.

Marco Rossi álomcsapata? Ha az nem is, de az évezred legértékesebb magyar csapata a piaci értékcsúcsok alapján
Ahogy a képen is látható, így fest az évezred legértékesebb magyar csapata a Transfermarkt értékei alapján:

Gulácsi Péter (13 millió) – Sallai Roland (16 millió), Willi Orbán (20 millió), Szalai Attila (15 millió), Kerkez Milos (45 millió) – Tóth Alex (12 millió), Szoboszlai Dominik (100 millió), Dárdai Bence (12 millió) – Gazdag Dániel (9 millió), Dzsudzsák Balázs (18 millió) – Szalai Ádám (7 millió).

Szoboszlai és Marco Rossi jelenlegi játékosai mellé férkőzik Dzsudzsák

Mivel a piaci értékek általában véve folyamatosan növekednek, a tíz-tizenöt-húsz évvel ezelőtti magyar húzóembereknek nem sok esélyük volt a csapatba kerülni. Gera Zoltán hiába játszott Európa-liga-döntőt a Fulhammel, 4,5 millió euró volt az értékrekordja. A Klopp-féle Dortmundban is játszó Hajnal Tamásnak 6,5 millió, az UEFA-kupa-győztes Zenithez szerződő Huszti Szabolcsnak 7,5 millió, az Anderlechtben csapatkapitány Juhász Rolandnak 6 millió – ezekkel az összegekkel nem kerülhettek be a posztjukon.

A Marco Rossi jelenlegi válogatottjában bevethető játékosok alkotják a csapat gerincét, de közülük is csak Szoboszlai és Tóth Alex az, akik az aktuális értékükkel kerültek be, a többiek a korábbi csúcsaikkal szerepelnek a csapatban.

Sallai 2021-ben ért 16 milliót (most 12), Kerkez és Dárdai tavaly voltak 45, illetve 12 millió (most 40 és 7), Orbán 2019-ben volt 20 millió (most 6), Gazdag 2024-ben kóstált 9 milliót (most 5), Szalai Attila pedig a 2022-es 15 milliójáról zuhant mostanra kétmillióra.

Mindössze hárman vannak, akik ma már nem válogatottak, mégis befértek a fantáziacsapatba, amelynek összértéke 267 millió euró:

  • a 2012-es Dzsudzsák Balázs a Dinamo Moszkvából 19 millióval,
  • a 2021-es Gulácsi Péter a nem sokkal korábban BL-elődöntős Lipcséből 13 millióval,
  • a 2013-as, Mainzból a Schalkéhoz igazoló Szalai Ádám 7 millióval.

