Íme a 267 millió eurós magyar csapat, amiről Marco Rossi csak álmodozhat

Történelmi pillanat volt, amikor a Transfermarkt 100 millió euróra növelte Szoboszlai Dominik piaci értékét, hiszen korábban ennek – rajta kívül – a közelében sem járt magyar futballista. A labdarúgók értékbecslésére szakosodott oldal a 2000-es évek első évtizedének közepétől határozza meg a játékosok elméleti árait. Ez alapján összeállítottuk az évezred legértékesebb magyar kezdőjét, amiben mindenki az egyéni csúcsával szerepel. Marco Rossi ilyen drága csapattal aligha dolgozhat együtt.
Ahogy a képen is látható, így fest az évezred legértékesebb magyar csapata a Transfermarkt értékei alapján:
Gulácsi Péter (13 millió) – Sallai Roland (16 millió), Willi Orbán (20 millió), Szalai Attila (15 millió), Kerkez Milos (45 millió) – Tóth Alex (12 millió), Szoboszlai Dominik (100 millió), Dárdai Bence (12 millió) – Gazdag Dániel (9 millió), Dzsudzsák Balázs (18 millió) – Szalai Ádám (7 millió).
Szoboszlai és Marco Rossi jelenlegi játékosai mellé férkőzik Dzsudzsák
Mivel a piaci értékek általában véve folyamatosan növekednek, a tíz-tizenöt-húsz évvel ezelőtti magyar húzóembereknek nem sok esélyük volt a csapatba kerülni. Gera Zoltán hiába játszott Európa-liga-döntőt a Fulhammel, 4,5 millió euró volt az értékrekordja. A Klopp-féle Dortmundban is játszó Hajnal Tamásnak 6,5 millió, az UEFA-kupa-győztes Zenithez szerződő Huszti Szabolcsnak 7,5 millió, az Anderlechtben csapatkapitány Juhász Rolandnak 6 millió – ezekkel az összegekkel nem kerülhettek be a posztjukon.
A Marco Rossi jelenlegi válogatottjában bevethető játékosok alkotják a csapat gerincét, de közülük is csak Szoboszlai és Tóth Alex az, akik az aktuális értékükkel kerültek be, a többiek a korábbi csúcsaikkal szerepelnek a csapatban.
Sallai 2021-ben ért 16 milliót (most 12), Kerkez és Dárdai tavaly voltak 45, illetve 12 millió (most 40 és 7), Orbán 2019-ben volt 20 millió (most 6), Gazdag 2024-ben kóstált 9 milliót (most 5), Szalai Attila pedig a 2022-es 15 milliójáról zuhant mostanra kétmillióra.
Mindössze hárman vannak, akik ma már nem válogatottak, mégis befértek a fantáziacsapatba, amelynek összértéke 267 millió euró:
- a 2012-es Dzsudzsák Balázs a Dinamo Moszkvából 19 millióval,
- a 2021-es Gulácsi Péter a nem sokkal korábban BL-elődöntős Lipcséből 13 millióval,
- a 2013-as, Mainzból a Schalkéhoz igazoló Szalai Ádám 7 millióval.
