Két altatólövedékkel tudták csak megfékezni a megvadult kutyát

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Sokkoló jelenetek játszódtak le a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tibolddarócon, ahol egy dühöngő staffordshire bullterrier miatt kellett riasztani a hatóságokat. A megvadult állat egy fiatal férfit súlyosan megsebesített, majd a mentőkre és a rendőrökre is rátámadt.

Munkatársunktól
2026. 06. 07. 21:36
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