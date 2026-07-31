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Magyar Péter: Szerdáig a Paksi Atomerőmű utolsó blokkját is leállítják, a vízügyi előrejelzések egyre drámaibbak + videó

atomerőműkapitány istvándunaMagyar Péter

Magyar Péter: Szerdáig a Paksi Atomerőmű utolsó blokkját is leállítják, a vízügyi előrejelzések egyre drámaibbak + videó

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Rendkívüli sajtótájékoztatót tart pénteken délután három órakor a Paksi Atomerőmű főépületében Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István energetikai miniszter az ország energiaellátásának biztonságáról és a kormány döntéseiről. A következő napokra vonatkozó cselekvési terv lesz a tájékoztató fő témája.

Gábor Márton
2026. 07. 31. 16:09
Magyar Péter Paks Atomerőmű
Fotó: Havran Zoltán
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Magyar Péter a Paksi Atomerőműben tartott rendkívüli tájékoztatót (Fotó: Havran Zoltán)
Magyar Péter a Paksi Atomerőműben tartott rendkívüli tájékoztatót (Fotó: Havran Zoltán)

Várhatóan szerdáig leáll a Paksi Atomerőmű

Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese a sajtótájékoztató során kiemelte, a biztonság szempontjából a Paksi Atomerőmű a világ élvonalában van. Hozzátette:

Az utolsó blokk leállítása a jövőhét közepére várható, ezt az időpontot megpróbáljuk kitolni addig, amíg csak lehetséges

Az erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese elmondta, az elkövetkezendő időszak nem sok jóval kecsegtet, ugyanis augusztusban jellemzően alacsony a Duna vízszintje. Újságírói kérdésre válaszolva kiemelte, jelenleg 16 szivattyú áll rendelkezésre a paksi atomerőmű hűtőcsatornájában, és több mint egytucat szivattyú van tartalékban.

Szerdáig teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet (Fotó: Mirkó István)
Szerdáig teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet (Fotó: Mirkó István)

Történelmi krízist okozott a hőség és a tartós aszály

Mint azt lapunk is megírta, a tartós hőség miatt történelmi pillanathoz érkezett a hazai energiaellátás. A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőműben teljesítménycsökkentést kellett végrehajtani, péntekre pedig teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű, ami a Dunamenti Erőmű meghibásodásával együtt már közel 2400 megawattos kapacitáskiesést jelent az országnak. A miniszterelnök szerint az ellátás importból és a tartalék gázerőművekből továbbra is biztosított, a szakértők viszont a drágább árambeszerzésre és az ipari nagyfogyasztókat érintő korlátozásokra figyelmeztetnek.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

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