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Döntött a mentelmi bizottság: egy tiszás képviselő sorsa kerül az Országgyűlés elé

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Bayer Zsolt blogja

Önfeljelentés!

Várom a tisztelt rendőrség és a melyen tisztelt AVH megjelenését!

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Bayer Zsolt
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ÁVHSchmidt Máriaterror háza 2026. 07. 29. 13:29
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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