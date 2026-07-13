Bayer Zsolt: „Függetlenobjektív” újságírás

Hamar meg is írták hát, hogy a Szűcs Gábor bezzeg milliókat kap(ott) a tévétől.

Aztán jött a teljesen váratlan fordulat: az a Szűcs Gábor nem az a Szűcs Gábor. (Várjuk Kassai Zsiguci (KaZsi) cikkét, miszerint „A fideszes képviselő dokumentumokat mutogatott”.)

Azóta a Kontroll kussol.

Ez a „függetlenobjektív” újságírás alapja: ha kiderül, hogy hazudozol, vagy hogy hülye vagy, kussolj. Esetleg támadj tovább. És mindenképpen használj gyakorító igeképzőt.

MaMa hülyeségéről a cikk itt.

Holnap felelés!