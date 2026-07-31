„Ezért a pár mondatért lett miniszter?” – Gajdos László sem úszta meg a Tisza-kormányra zúduló népharagot

Nem ez volt az egyetlen hasonló vélemény. Egy másik hozzászóló így fogalmazott:

Azon kellene munkálkodnotok, hogy mielőbb mondjatok le. Ezzel a dumával, meg jól hangzó propagandával, Facebook-kormányzással nem vagyunk kisegítve.

Korlátozások jöhetnek az áramellátásban

Magyar Péter miniszterelnök nem zárta ki a lakossági áramellátás korlátozását sem a rendkívüli energetikai krízis miatt. A kormány egy rotációs krízistervet (menetrendszerű, szakaszos lekapcsolásokat) készít elő, és már azt is tudják, hol kezdenék meg a lakossági korlátozásokat, ha a hálózat egyensúlya megkívánja.A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt hétfőig teljesen leáll a Paksi Atomerőmű. Ez a Dunamenti Erőmű blokkhibájával együtt már 2400 megawatt kiesést jelent az országnak.

Ezzel párhuzamosan a Tisza-párt az energiaválság miatt elhalasztaná a jövő heti parlamenti üléseket, és hétfőig az összes állami intézmény díszkivilágítását lekapcsoltatja.

Szentendrén pedig eközben a hálózati túlterheltségből adódó vízhiány miatt már komoly lakossági felháborodás tört ki a városvezetés ellen.