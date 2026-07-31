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„Ezért a pár mondatért lett miniszter?” – Gajdos László sem úszta meg a Tisza-kormányra zúduló népharagot

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Gajdos László élő környezetért felelős miniszter az Országos Vízügyi Koordinációs Központból bejelentkezve rendkívüli aszálykészültséget rendelt el, és újra felszólította a lakosokat arra, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Az emberek azonban rögtön számonkérték a minisztert, mert szerintük a Tisza-kormány képtelen kezelni már az első problémát, ami az útjába kerül.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 31. 17:43
Országgyűlés plenáris ülés Gajdos László
Elérte a népharag Gajdos László tiszás élő környezetért felelős minisztert Fotó: Polyák Attila
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Paksi Atomerőmű
Paks Atmerőmű szárazság aszály
Paks Atmerőmű szárazság aszály
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Az utóbbi napokban egyre ingerültebbé váltak még a legelfogultabb tiszás szavazók is, ahányszor csak megjelenik egy poszt a közösségi médiában a Tisza-kormány tagjaitól, össztűz zúdul Magyar Péterékre.

Ha én így dolgoznék, már rég kirúgtak volna

– írta az egyik kommentelő egy másik poszthoz, ami az energiakrízisről szólt. Más szerint a kormány továbbra is inkább a kommunikációval foglalkozik, mint a problémák megoldásával.

Mit tettetek a dumáláson kívül??? A kormánynak annyi esze sincs, mint egy marék molylepkének!!!

 
 
alacsony vízállás a Dunán Paksnál Paks Atomerőmű víz vízszint aszály szárazság időjárás Duna
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Nem ez volt az egyetlen hasonló vélemény. Egy másik hozzászóló így fogalmazott:

Azon kellene munkálkodnotok, hogy mielőbb mondjatok le. Ezzel a dumával, meg jól hangzó propagandával, Facebook-kormányzással nem vagyunk kisegítve.

Korlátozások jöhetnek az áramellátásban

Magyar Péter miniszterelnök nem zárta ki a lakossági áramellátás korlátozását sem a rendkívüli energetikai krízis miatt. A kormány egy rotációs krízistervet (menetrendszerű, szakaszos lekapcsolásokat) készít elő, és már azt is tudják, hol kezdenék meg a lakossági korlátozásokat, ha a hálózat egyensúlya megkívánja.A Duna drasztikusan alacsony vízállása miatt hétfőig teljesen leáll a Paksi Atomerőmű. Ez a Dunamenti Erőmű blokkhibájával együtt már 2400 megawatt kiesést jelent az országnak.

Ezzel párhuzamosan a Tisza-párt az energiaválság miatt elhalasztaná a jövő heti parlamenti üléseket, és hétfőig az összes állami intézmény díszkivilágítását lekapcsoltatja.

Szentendrén pedig eközben a hálózati túlterheltségből adódó vízhiány miatt már komoly lakossági felháborodás tört ki a városvezetés ellen.

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