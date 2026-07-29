Egyvalaki fúrhatja meg az uniós források felszabadítását, de őt nem itthon kell keresni + videó
Ha a Tisza-kormány valóban elhozta az uniós forrásokat, akkor nincs ok az aggodalomra, ha pedig nem hozták haza, akkor vallják be ezt a tényt, és jelöljék meg, milyen további intézkedések kellenek még az uniós források elhozatalához. Erről posztolt a közösségi oldalán Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője. Felidézte, hogy Magyar Péternek inkább az Európai Néppárt vezetőjét, Manfred Webert kellene meggyőznie, hogy vonják vissza azt az eljárást, amivel meg akarták fúrni a források felszabadítását még az előző kormány alatt.
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