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Havasi Bertalan nem tétlenkedett, felszólítást kapott a Miniszterelnökség, és további lépésekkel is készül

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Havasi Bertalan nem tétlenkedett, felszólítást kapott a Miniszterelnökség, és további lépésekkel is készül

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Újabb fordulatot vett a Magyar Péter és Havasi Bertalan között hónapok óta húzódó vita. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Miniszterelnökség annak ellenére nem utalta el augusztusi illetményét, hogy a kormány korábban írásban elismerte: jogalapját és összegszerűségét nem vitatja. Havasi Bertalan most ügyvédi felszólítást küldött, és azt mondja, ha nem kapja meg a pénzét, közigazgatási pert indít, valamint feljelentést is tesz.

Gábor Márton
2026. 08. 18. 14:07
Havasi Magyar Péter Karmelita
Fotó: Ladóczki Balázs
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Hivatali visszaélést emleget Havasi Bertalan

A Fidesz kommunikációs igazgatója lapunknak nyilatkozva ennél is tovább ment: szerinte büntetőjogi következménye is lehet annak, ha politikai döntés miatt tartják vissza a törvény szerint járó illetményét. Havasi Bertalan azt mondta, már gyűjti Magyar Péter korábbi nyilatkozatait is, amelyekben a Tisza Párt elnöke arról beszélt, hogy a korábbi kormányzati tisztségviselők nem kapják meg a felmentési pénzüket.

Havasi szerint amennyiben a kifizetés szándékos visszatartása bizonyítható lenne, felmerülhet a hivatali visszaélés gyanúja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a büntetőjogi felelősség kérdését az erre jogosult hatóságoknak kell megítélniük.

A Fidesz sajtófőnöke szerint éppen ezért azt is figyelni fogja, milyen indoklást ad majd a Miniszterelnökség vagy a Magyar Államkincstár a közigazgatási eljárásban.

Megvárom, hogy előbb-utóbb, ha más nem, a közigazgatási perben valamit mondania kelljen a minisztériumnak is, vagy az Államkincstárnak, hátha mondanak valami használhatót, ami büntetőeljárásban felhasználható ellenük

 – szögezte le Havasi.

Újra előkerül a hónapokkal ezelőtti konfliktus

A mostani vita előzménye a Magyar Péter és Havasi Bertalan között hónapokkal ezelőtt kialakult látványos konfliktus. Havasi akkor még helyettes államtitkárként dolgozott, amikor a két politikai szereplő között a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében éles szóváltás alakult ki.

A konfliktus végül azzal zárult, hogy Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette Havasit a helyettes államtitkári tisztségéből. A történtek után a Fidesz kommunikációs igazgatója bírósági eljárást is kilátásba helyezett, 

miközben Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy Havasi nem számíthat felmentési pénzre.

A későbbi fejlemények azonban azt mutatták, hogy a kormány nem vitatja Havasi járandóságának jogalapját. A Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára levélben arról tájékoztatta a Fidesz kommunikációs igazgatóját, hogy a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó illetményére havonta egyenlő részletekben jogosult, annak jogalapját és összegszerűségét pedig a kormány nem vitatja. Az előző két hónapban ennek megfelelően meg is érkeztek a kifizetések, az augusztusi részlet azonban már nem.

„Túl sok a közpénz”?

Havasi Bertalan a Magyar Nemzetnek arról is beszélt, szerinte a történteknek van egy politikai és egy költségvetési tanulsága is.

Úgy látszik, túl sok a közpénz. Ha van közpénz arra, hogy pereskedjenek, és van közpénz arra, hogy késedelmi kamatot fizessenek, akkor ezek szerint mégsem áll olyan rosszul a költségvetés

 – fogalmazott. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ugyanakkor nem pusztán az összegről van szó. Úgy véli, elfogadhatatlan lenne, ha valakit politikai nézetkülönbség miatt fosztanának meg olyan járandóságtól, amelynek jogalapját maga a kormány is elismerte.

Nem hiszem, hogy ilyen tiszás szeretetországot, meg működő országot akartunk, ahol hatalmi szóval, politikai diszkrimináció alapján valakitől el lehet venni a törvény szerint járó bérét. Szerintem ezt senki nem akarhatja

 – jelentette ki Havasi Bertalan.

Borítókép: Havasi Bertalan a Miniszterelnökség épületének tetőteraszán (Fotó: Ladóczki Balázs)

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