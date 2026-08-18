Havasi Bertalan nem tétlenkedett, felszólítást kapott a Miniszterelnökség, és további lépésekkel is készül

Hivatali visszaélést emleget Havasi Bertalan

A Fidesz kommunikációs igazgatója lapunknak nyilatkozva ennél is tovább ment: szerinte büntetőjogi következménye is lehet annak, ha politikai döntés miatt tartják vissza a törvény szerint járó illetményét. Havasi Bertalan azt mondta, már gyűjti Magyar Péter korábbi nyilatkozatait is, amelyekben a Tisza Párt elnöke arról beszélt, hogy a korábbi kormányzati tisztségviselők nem kapják meg a felmentési pénzüket.

Havasi szerint amennyiben a kifizetés szándékos visszatartása bizonyítható lenne, felmerülhet a hivatali visszaélés gyanúja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a büntetőjogi felelősség kérdését az erre jogosult hatóságoknak kell megítélniük.

A Fidesz sajtófőnöke szerint éppen ezért azt is figyelni fogja, milyen indoklást ad majd a Miniszterelnökség vagy a Magyar Államkincstár a közigazgatási eljárásban.

Megvárom, hogy előbb-utóbb, ha más nem, a közigazgatási perben valamit mondania kelljen a minisztériumnak is, vagy az Államkincstárnak, hátha mondanak valami használhatót, ami büntetőeljárásban felhasználható ellenük

– szögezte le Havasi.

Újra előkerül a hónapokkal ezelőtti konfliktus

A mostani vita előzménye a Magyar Péter és Havasi Bertalan között hónapokkal ezelőtt kialakult látványos konfliktus. Havasi akkor még helyettes államtitkárként dolgozott, amikor a két politikai szereplő között a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében éles szóváltás alakult ki.

Magyar Péter nem tud leállni az alázó stílussal: most Orbán Viktor volt sajtófőnökével szólalkozott össze pic.twitter.com/f12hm7oENL — Magyar Nemzet (@MagyarNemzetOn) May 16, 2026

A konfliktus végül azzal zárult, hogy Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette Havasit a helyettes államtitkári tisztségéből. A történtek után a Fidesz kommunikációs igazgatója bírósági eljárást is kilátásba helyezett,

miközben Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy Havasi nem számíthat felmentési pénzre.

A későbbi fejlemények azonban azt mutatták, hogy a kormány nem vitatja Havasi járandóságának jogalapját. A Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára levélben arról tájékoztatta a Fidesz kommunikációs igazgatóját, hogy a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó illetményére havonta egyenlő részletekben jogosult, annak jogalapját és összegszerűségét pedig a kormány nem vitatja. Az előző két hónapban ennek megfelelően meg is érkeztek a kifizetések, az augusztusi részlet azonban már nem.