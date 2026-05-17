Magyar Péter nagyot hibázott, Havasi Bertalan akár sérelemdíjat is kaphat

Akár sérelemdíjat is kaphat Havasi Bertalan

Havasi közszolgálati panasszal élhet, illetve bírósági úton támadhatja a határozatot, kérve annak megsemmisítését és a jogviszony helyreállítását vagy kártérítést – így az elmaradt illetmény és sérelemdíj is megilletheti Havasi Bertalant.

Az egységes bírósági gyakorlat is hangsúlyozza, hogy azonnali hatályú felmentés esetén is érvényesül a joggal való visszaélés tilalma. Ha a felmentés indoka politikai bosszú vagy személyes konfliktus, az főszabályként rendeltetésellenes joggyakorlás lehet.

Magyar Péter nem tagadhatja meg a juttatást

A miniszterelnök és Havasi Bertalan közötti párbeszéd végül úgy ért véget, hogy a kormányfő közölte: nem tervezi kilógatni valamelyik zászlórúdon, azt ugyanakkor hozzáfűzte, a helyettes államtitkár sem kapja meg a felmentési pénzt. Havasi mindezt úgy kommentálta: a bíróságon találkoznak.

Az alkotmányjogász ezzel kapcsolatban leszögezte, helyettes államtitkárként Havasi Bertalan kormányzati szolgálati jogviszonyban állt. A felmentéskor felmentési idő és juttatás (köznyelvben végkielégítés) jár, hacsak a kormányzati igazgatásról szóló törvény (Kit), vagy átmeneti szabályok mást nem mondanak.

Amennyiben tehát Magyar Péter nem fizetné ki, az jogsértő lenne

– hangsúlyozta, majd kifejtette: a juttatás törvényen alapul, annak megtagadása önkényes, peresíthető igény munkaügyi bíróság előtt. A miniszterelnök nem dönthet egyoldalúan a törvényes juttatásról, hiszen ez a jogállamiság alapelveivel, például a jogbiztonság követelményével is ellentétes.

Hasonló esetekben a bíróságok általában a munkavállaló, jelen esetben a kormánytisztviselő javára ítélnek, ha nincs egyébként törvényes alap a juttatás megvonására.

Ifj. Lomnici Zoltán úgy összegzett, a jogállam nem enged meg „csípőből megvalósított” kirúgásokat a hivatalos közlönyben, nem létező miniszterek nevében. Szerinte

Havasi Bertalan erős pozícióban van, ami a perjogi státuszát illeti, a kormány várhatóan korrigálhat, „de a botrány attól még botrány marad”.

– Hosszabb távon ez alááshatja a közbizalmat a közszolgálati jogviszonyok stabilitását illetően, politikai oldaltól függetlenül. Például Franciaországban dermedten szemlélne a politika egy ilyen elbocsátási cirkuszt. Minden valószínűség szerint első körben a magyar bíróságok, illetve esetleg az Alkotmánybíróság feladata lesz a jogszerűség helyreállítása – mondta az alkotmányjogász.