Már a 17 éveseket is elérte a háború Ukrajnában?

Nincs kibúvó Ukrajna fiataljai számára

A másik módszer a Rezerv+ mobilalkalmazás használata. Ezen az applikáción keresztül a fiúk vagy gondviselőik elektronikus azonosítást követően frissíthetik az adatokat, megúszva a személyes vizitet a hírhedt toborzóközpontokban.

A szigorú szabályozás alól alig akad kibúvó.

Kizárólag a börtönbüntetésüket töltő, illetve a kényszergyógykezelés alatt álló fiatalok mentesülnek az eljárás alól. Ha valaki lekési a július végi határidőt, csak nagyon szigorú, dokumentált esetekben mentesülhet a felelősségre vonás alól. Ilyen „nyomós oknak” számít egy orvos által igazolt súlyos betegség, valamilyen természeti csapás, vagy az a tény, ha az illető aktív harci zónában, esetleg orosz ellenőrzés alatt álló területen rekedt.