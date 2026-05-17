ukrajnakatonai nyilvántartásorosz-ukrán háború

Már a 17 éveseket is elérte a háború Ukrajnában?

Tovább szorul a hurok az ukrajnai lakosság nyakán. Ukrajna vezetésének rendelkezései szerint már a 17 éves fiúkat is kötelező katonai nyilvántartásba venni.

2026. 05. 17. 21:16
lllusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)
A hatóságok nyomatékosan figyelmeztetnek mindenkit: aki alapos indok nélkül mulasztja el a katonai nyilvántartásba vételt, büntetésre számíthat.

A fiatalok és szüleik előtt két út áll, hogy eleget tegyenek az állami nyomásnak. Az egyik a hagyományos, személyes megjelenés a lakóhely szerint illetékes toborzóirodában, ahová a személyi igazolványt, az adószámot, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumokat és a születési anyakönyvi kivonatot kell magukkal vinniük. Szükség lesz továbbá a tanulmányi helyről vagy a munkahelyről szóló igazolásra és négy színes fényképre is.

Nincs kibúvó Ukrajna fiataljai számára

A másik módszer a Rezerv+ mobilalkalmazás használata. Ezen az applikáción keresztül a fiúk vagy gondviselőik elektronikus azonosítást követően frissíthetik az adatokat, megúszva a személyes vizitet a hírhedt toborzóközpontokban.

A szigorú szabályozás alól alig akad kibúvó.

Kizárólag a börtönbüntetésüket töltő, illetve a kényszergyógykezelés alatt álló fiatalok mentesülnek az eljárás alól. Ha valaki lekési a július végi határidőt, csak nagyon szigorú, dokumentált esetekben mentesülhet a felelősségre vonás alól. Ilyen „nyomós oknak” számít egy orvos által igazolt súlyos betegség, valamilyen természeti csapás, vagy az a tény, ha az illető aktív harci zónában, esetleg orosz ellenőrzés alatt álló területen rekedt.

Az eljárás fontos jellemzője, hogy az első regisztráció során nem szükséges katonaorvosi vizsgálaton részt venni. Az orvosi vizsgálat csak később válik kötelezővé, az alapkatonai szolgálat vagy a gyakorlati foglalkozások megkezdése előtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
