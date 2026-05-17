Visszaléptetnék Nagy-Britanniát az EU-ba, ezzel kampányolnak Starmer baloldali utódjelöltjei

A brexit eltörlését tervezi a másik jelölt is

A másik esélyes jelölt, Andy Burnham szövetségesei a The Telegraphnak megerősítették: Burnham továbbra is kitart amellett, hogy hosszú távon visszavezetné Nagy-Britanniát az Európai Unióba.

A Munkáspárt tavalyi konferenciáján nyíltan kijelentette, hogy szeretné megérni az ország újbóli csatlakozását az EU-hoz.

A politikus környezetéből ugyanakkor azt hangsúlyozták, hogy tiszteletben tartja a brit választók korábbi döntését. Elismerik azonban, hogy idővel új felhatalmazást kérnének a brexit felülvizsgálatához. Burnham az ITV News kérdésére szombaton azt mondta: hosszú távon valóban foglalkoztatja a visszacsatlakozás lehetősége, de a makerfieldi időközi választási kampányban most nem ez a legfontosabb téma.

V

Wes turns the screw on Burnham over Brexit: As PM prepares a resignation timeline, Streeting threatens to derail 'King Andy' coronation with shock call to rejoin EU

======



Wes Streeting plans to drag Britain back into the EU if he becomes Prime...https://t.co/TS2fOSKPpJ — Επικαιρότητα - V - News (@VNews825817) May 17, 2026

A BBC-nek adott szombati interjúiban Burnham arról beszélt, azért indul a makerfieldi pozícióért – ami fontos lépés lehet miniszterelnöki ambícióihoz –, hogy megmentse a Munkáspártot.

A baloldali politikus arról is beszélt, hogy kormányra kerülése esetén jelentős beavatkozást hajtana végre több ágazatban.

Elképzelései szembemennek az elmúlt évtizedek brit gazdaságpolitikájával. A Channel 4 Newsnak adott interjúban azt mondta, szigorúbb állami ellenőrzés alá vonná az energia-, a lakhatási, a víz- és a közlekedési szektort. Burnham szerint