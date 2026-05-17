Visszaléptetnék Nagy-Britanniát az EU-ba, ezzel kampányolnak Starmer baloldali utódjelöltjei

A brexit eltörlését tervezi a másik jelölt is
A másik esélyes jelölt, Andy Burnham szövetségesei a The Telegraphnak megerősítették: Burnham továbbra is kitart amellett, hogy hosszú távon visszavezetné Nagy-Britanniát az Európai Unióba.
A Munkáspárt tavalyi konferenciáján nyíltan kijelentette, hogy szeretné megérni az ország újbóli csatlakozását az EU-hoz.
A politikus környezetéből ugyanakkor azt hangsúlyozták, hogy tiszteletben tartja a brit választók korábbi döntését. Elismerik azonban, hogy idővel új felhatalmazást kérnének a brexit felülvizsgálatához. Burnham az ITV News kérdésére szombaton azt mondta: hosszú távon valóban foglalkoztatja a visszacsatlakozás lehetősége, de a makerfieldi időközi választási kampányban most nem ez a legfontosabb téma.
A BBC-nek adott szombati interjúiban Burnham arról beszélt, azért indul a makerfieldi pozícióért – ami fontos lépés lehet miniszterelnöki ambícióihoz –, hogy megmentse a Munkáspártot.
A baloldali politikus arról is beszélt, hogy kormányra kerülése esetén jelentős beavatkozást hajtana végre több ágazatban.
Elképzelései szembemennek az elmúlt évtizedek brit gazdaságpolitikájával. A Channel 4 Newsnak adott interjúban azt mondta, szigorúbb állami ellenőrzés alá vonná az energia-, a lakhatási, a víz- és a közlekedési szektort. Burnham szerint
Margaret Thatcher deregulációs politikája súlyos következményekkel járt, mert az állam elvesztette az ellenőrzést olyan területek felett, amelyektől az emberek mindennapi élete függ.
