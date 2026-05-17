Visszaléptetnék Nagy-Britanniát az EU-ba, ezzel kampányolnak Starmer baloldali utódjelöltjei

A brit sajtóban megjelent információk szerint Keir Starmer napjai meg vannak számlálva, és a Munkáspárt vezető tisztségére pályázó két legfőbb esélyes, Andy Burnham és Wes Streeting hivatalosan is az Európai Unióhoz való visszatérést szorgalmazza. Egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy visszafordítanák a brexitet – ez pedig nemcsak az ellenzéket, hanem saját párttársaikat is fellázította: több munkáspárti politikus szerint abba kellene hagyni a nyafogást a brexit miatt, Nigel Farage pedig árulással vádolja a pártot. Andy Burnham Margaret Thatchert okolja az ország problémáiért, és szigorúbb állami ellenőrzés alá vonná az energia-, a víz- és a közlekedési szektort is.

2026. 05. 17. 18:30
Andy Burnham Margaret Thatchert okolja az ország problémáiért Forrás: AFP
A brexit eltörlését tervezi a másik jelölt is

A másik esélyes jelölt, Andy Burnham szövetségesei a The Telegraphnak megerősítették: Burnham továbbra is kitart amellett, hogy hosszú távon visszavezetné Nagy-Britanniát az Európai Unióba. 

A Munkáspárt tavalyi konferenciáján nyíltan kijelentette, hogy szeretné megérni az ország újbóli csatlakozását az EU-hoz.

A politikus környezetéből ugyanakkor azt hangsúlyozták, hogy tiszteletben tartja a brit választók korábbi döntését. Elismerik azonban, hogy idővel új felhatalmazást kérnének a brexit felülvizsgálatához. Burnham az ITV News kérdésére szombaton azt mondta: hosszú távon valóban foglalkoztatja a visszacsatlakozás lehetősége, de a makerfieldi időközi választási kampányban most nem ez a legfontosabb téma.

A BBC-nek adott szombati interjúiban Burnham arról beszélt, azért indul a makerfieldi pozícióért – ami fontos lépés lehet miniszterelnöki ambícióihoz –, hogy megmentse a Munkáspártot.

A baloldali politikus arról is beszélt, hogy kormányra kerülése esetén jelentős beavatkozást hajtana végre több ágazatban.

Elképzelései szembemennek az elmúlt évtizedek brit gazdaságpolitikájával. A Channel 4 Newsnak adott interjúban azt mondta, szigorúbb állami ellenőrzés alá vonná az energia-, a lakhatási, a víz- és a közlekedési szektort. Burnham szerint 

Margaret Thatcher deregulációs politikája súlyos következményekkel járt, mert az állam elvesztette az ellenőrzést olyan területek felett, amelyektől az emberek mindennapi élete függ.

Farage már kampányt épít a „brexitárulásra”

A két vezetőjelölt brüsszeli irányváltása a Munkáspárton belül is indulatokat váltott ki. Dan Carden képviselő figyelmeztetett, hogy a pártnak le kellene állnia a múltba révedéssel:

A pártom továbbra is a brexitre tekintve azt gondolja, hogy Farage átverte az embert. Nem hiszem, sőt azt hiszem, sokan hitték és még mindig hiszik, hogy Nagy-Britannia sikeres, szuverén demokratikus nemzet lehet. Sokkal jobb lenne, ha abbahagynánk a brexit miatti nyafogást.

Jon Trickett, Normanton és Hemsworth képviselője szintén arra szólította fel a vezetést, hogy tiszteletben kell tartani a demokratikus döntést. Nigel Farage, a Reform UK vezetője is bírálta a terveket. Szerinte a visszatérés az EU-hoz súlyos károkat okozna a brit gazdaságnak, és elárulná azokat a választókat, akik a brexitre szavaztak. Hozzátette: 

pártja a brexitárulást teszi a kampány egyik központi témájává, és Burnham korábbi kijelentéseit is felhasználják majd a választási kampányban.

Keir Starmer napjai meg vannak számlálva

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egyre nagyobb nyomás nehezedik Keir Starmer brit miniszterelnökre, miután a Munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon. A párton belül már nyíltan arról beszélnek, hogy a jelenlegi kormányfő nem vezetheti a pártot a következő parlamenti választáson. 

Borítókép: Andy Burnham (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

