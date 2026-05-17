Elmezavarral kezelt férfi hajtott a járókelők közé Olaszországban

A Reuters szerint Sergio Mattarella olasz államfő szintén ellátogatott az észak-olaszországi városba, ahol a politikai vezetők a sérültekkel és azokkal is találkoztak, akik segítettek megállítani az elkövetőt.

A 30 éves, Olaszországban született, észak-afrikai származású férfi szombat délután hajtott a járókelők közé Modena belvárosában. A támadásban nyolcan sérültek meg, közülük négyen súlyosan. Az ügyészség szerint két sérült elvesztette a lábát, egyikük életveszélyes állapotban van.

A férfi a gázolás után megpróbált elmenekülni, és késsel rátámadt azokra a járókelőkre is, akik megpróbálták feltartóztatni. Végül a rendőrség őrizetbe vette.