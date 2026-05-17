Elmezavarral kezelt férfi hajtott a járókelők közé Olaszországban

Kiderült, hogy mentális problémákkal küzdött az a férfi, aki autóval a járókelők közé hajtott az észak-olaszországi Modenában, majd késsel támadt az őt megállítani próbáló emberekre. A brutális ámokfutásban nyolcan sérültek meg, közülük többen súlyosan, Giorgia Meloni miniszterelnök pedig a helyszínre utazott.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 15:20
A sofőr hét embert, kettőt közülük súlyosan megsebesített (Fotó: AFP)
A Reuters szerint Sergio Mattarella olasz államfő szintén ellátogatott az észak-olaszországi városba, ahol a politikai vezetők a sérültekkel és azokkal is találkoztak, akik segítettek megállítani az elkövetőt.

A 30 éves, Olaszországban született, észak-afrikai származású férfi szombat délután hajtott a járókelők közé Modena belvárosában. A támadásban nyolcan sérültek meg, közülük négyen súlyosan. Az ügyészség szerint két sérült elvesztette a lábát, egyikük életveszélyes állapotban van.

A férfi a gázolás után megpróbált elmenekülni, és késsel rátámadt azokra a járókelőkre is, akik megpróbálták feltartóztatni. Végül a rendőrség őrizetbe vette.

A modenai ügyészség közölte: az elkövetőt mészárlási kísérlet és súlyos testi sértés miatt vizsgálják. A hatóságok szerint a férfi „válogatás nélkül, véletlenszerűen és szándékosan” hajtott a gyalogosok közé a zsúfolt belvárosban.

Massimo Mezzetti modenai polgármester a RaiNews24 televíziónak azt mondta, hogy a támadót 2022-ben skizoid személyiségzavar miatt kezelték mentális problémákkal, később azonban kikerült az egészségügyi rendszer látóköréből.

A Reuters beszámolója szerint a hatóságok tovább vizsgálják a támadás indítékát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
