Elképesztő: fényes nappal próbált kirabolni egy nőt Milánóban egy észak-afrikai migráns

A járókelők döbbenten figyelték az esetet, amely ismét komoly vitát váltott ki az illegális migráció és a közbiztonság kapcsolatáról.
Európában a közbiztonsági helyzet drámaian romlott az elmúlt években. Többen arról beszéltek az olasz sajtónak, hogy különösen az esti órákban már félnek elhagyni otthonaikat, mert egyre gyakoribbak az utcai konfliktusok és az erőszakos incidensek. Nemrégiben Dél-Olaszországban Nápoly utcáin csaptak össze észak-afrikai migránscsoportok.
Az olasz sajtóban megjelent elemzések szerint a háttérben a migránscsoportok közötti területi és bűnözői ellentétek húzódhatnak meg. A nagyobb városok bizonyos negyedeiben a hatóságoknak egyre nehezebb fenntartaniuk a rendet, miközben az utcai rablások, késsel elkövetett támadások és bandakonfliktusok száma is emelkedik.
Európa az erőszakos migránsok terepe lett
Nyugat-Európát manapság már nem a jólét és rend képével azonosítják az emberek. Az egyre növekvő migrációs nyomás és betelepítés eredményeképp a bűnözés és rendzavarás mindennapos problémává vált az öreg kontinens nyugati városaiban.
A lakosság félelemben él és sok helyen alig mernek már utcára lépni a bűnözők miatt.
