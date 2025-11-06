Hollandia és Belgium fuldoklik a migrációban, Brüsszeltől várja a megoldást

Szankcionálnák a migrációs paktumot elutasító országokat

A belga és a holland kormány közös állásfoglalása szerint az országukba érkező migránsok döntő többsége nem regisztrált, illetve szabálytalan módon lépi át a határokat. A levélben azt írják, hogy a Schengen Barometer+ kimutatása alapján a menedékkérelmek mintegy hatvan százaléka úgynevezett másodlagos mozgásokból ered, vagyis olyan személyektől, akik már más uniós tagállamban jártak, mielőtt Belgiumba vagy Hollandiába érkeztek volna.

A két ország hatóságai arra figyelmeztetnek, hogy a növekvő migrációs nyomás egyre nagyobb terhet ró a befogadókapacitásokra és a menekültügyi rendszerekre, amelyek már közel kerültek a működőképesség határához.

A magas népsűrűség miatt különösen súlyos a helyzet, hiszen a beáramló migránsok az egészségügyi, oktatási és lakhatási szolgáltatásokat is fokozottan igénybe veszik, tovább terhelve az amúgy is feszesen működő közszolgáltatásokat.