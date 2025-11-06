migrációBrüsszelEurópai BizottságHollandiabefogadó országmigrációs paktumBelgiummenedékkérő

Hollandia és Belgium fuldoklik a migrációban, Brüsszeltől várja a megoldást

A holland és a belga kormány közös levélben fordult az uniós migrációs biztoshoz, amelyben azt kérik: az Európai Bizottság szankcionálja azokat a tagállamokat, amelyek nem hajtják végre a migrációs paktum előírásait. A két ország minisztere szerint egyre több menedékkérő érkezik hozzájuk regisztráció nélkül, másodlagos mozgások útján. Ez a helyzet – mint fogalmaztak – súlyosan megterheli a befogadórendszert, valamint a közszolgáltatásokat is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 13:42
Hollandia és Belgium egyre nehezebben bírja a migrációs terheket, ezért Brüsszelhez fordultak Forrás: AFP
A holland és a belga miniszterek hangsúlyozták, hogy a migrációs problémák kezelése csak az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumának teljes körű, kiegyensúlyozott végrehajtásával lehetséges. Mint írták, a paktum alapját a tagállamok közötti felelősség- és szolidaritásmegosztás jelenti, ezért annak minden elemét maradéktalanul alkalmazni kell. A tárcavezetők felszólították az Európai Bizottságot, hogy tegyen meg mindent a dublini rendszer hatékony működése érdekében, és 2026 júniusáig dolgozzon ki egy, az összes tagállamra kiterjedő, mérhető előrehaladási tervet. Hozzátették: azok az országok, amelyek nem teljesítik a jogi kötelezettségeiket, ne részesülhessenek a szolidaritási mechanizmus előnyeiből – számolt be róla az Origo, a migrációs és menekültügyi paktumról és a szolidaritási mechanizmus végrehajtásáról szóló közös levélre hivatkozva. 

A levél szerint a jelenlegi helyzet tarthatatlan, és az uniós szabályok szelektív alkalmazása aláássa a közös migrációs politika hitelességét.

Szankcionálnák a migrációs paktumot elutasító országokat

A belga és a holland kormány közös állásfoglalása szerint az országukba érkező migránsok döntő többsége nem regisztrált, illetve szabálytalan módon lépi át a határokat. A levélben azt írják, hogy a Schengen Barometer+ kimutatása alapján a menedékkérelmek mintegy hatvan százaléka úgynevezett másodlagos mozgásokból ered, vagyis olyan személyektől, akik már más uniós tagállamban jártak, mielőtt Belgiumba vagy Hollandiába érkeztek volna.

A két ország hatóságai arra figyelmeztetnek, hogy a növekvő migrációs nyomás egyre nagyobb terhet ró a befogadókapacitásokra és a menekültügyi rendszerekre, amelyek már közel kerültek a működőképesség határához. 

A magas népsűrűség miatt különösen súlyos a helyzet, hiszen a beáramló migránsok az egészségügyi, oktatási és lakhatási szolgáltatásokat is fokozottan igénybe veszik, tovább terhelve az amúgy is feszesen működő közszolgáltatásokat. 

A holland és belga kormány szerint a problémák megoldásához elengedhetetlen az európai migrációs és menekültügyi paktum következetes és kiegyensúlyozott végrehajtása, ennek kapcsán több javaslatot is megfogalmaztak.

