Hollandia és Belgium fuldoklik a migrációban, Brüsszeltől várja a megoldást

A holland és a belga miniszterek hangsúlyozták, hogy a migrációs problémák kezelése csak az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktumának teljes körű, kiegyensúlyozott végrehajtásával lehetséges. Mint írták, a paktum alapját a tagállamok közötti felelősség- és szolidaritásmegosztás jelenti, ezért annak minden elemét maradéktalanul alkalmazni kell. A tárcavezetők felszólították az Európai Bizottságot, hogy tegyen meg mindent a dublini rendszer hatékony működése érdekében, és 2026 júniusáig dolgozzon ki egy, az összes tagállamra kiterjedő, mérhető előrehaladási tervet. Hozzátették: azok az országok, amelyek nem teljesítik a jogi kötelezettségeiket, ne részesülhessenek a szolidaritási mechanizmus előnyeiből – számolt be róla az Origo, a migrációs és menekültügyi paktumról és a szolidaritási mechanizmus végrehajtásáról szóló közös levélre hivatkozva.
A levél szerint a jelenlegi helyzet tarthatatlan, és az uniós szabályok szelektív alkalmazása aláássa a közös migrációs politika hitelességét.