Mohamed Szalah gólt lőtt, Egyiptom már a legjobb négy között

Ezzel a győzelemmel az is eldőlt, hogy a Liverpool játékosa, Mohamed Szalah továbbra sem térhet vissza Angliába, mert a következő héten is lesz még dolga az Afrikai Nemzetek Kupáján.

A Mohamed Szalah vezette egyiptomi csapat gólöröme

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Mohamed Szalah szerezte a harmadik egyiptomi gólt

A Benin elleni szenvedéshez képest ezúttal jóval könnyebb dolga volt az egyiptomi válogatottnak, amely már a 4. percben megszerezte a vezetést és a 32. percben már 2-0-s előnyre tett szert. A második egyiptomi gól előtt Szalah adta a gólpasszt, majd a harmadik találatot a Liverpool sztárjátékosa érte el.

🇪🇬🇨🇮 Salah and Egypt are putting on a show! What a goal from the Pharaohs!



3-1 against Côte d'Ivoire thanks to their captain, served up on a platter by Ashour! pic.twitter.com/b9EsWn8pgM — 𝗦𝗣𝗫 ✞ (@spxtrends) January 10, 2026

Az elefántcsontparti csapat játékosai közül az első félidőben senki sem lőtt gólt, az az egy, amit a nevük mellé írtak öngól volt az egyiptomi Fatouh jóvoltából. Aztán 3-1 után a második félidőben Doue is betalált, de ez sem a győzelemhez, sem a hosszabbítás kiharcolásához nem volt elég.

Egyiptom ezzel az elődöntőbe jutott, ott pedig Szenegál ellen lép majd pályára. A másik ágon Marokkó és Nigéria csap össze a döntőbe jutásért.