Mohamed Szalah

Mohamed Szalah gólt lőtt, Egyiptom már a legjobb négy között

Egyiptom már a legjobb négy között van az Afrikai Nemzetek Kupáján, mert a negyeddöntő szombat esti mérkőzésén a Mohamed Szalah vezette csapat simán nyert 3-2-re Elefántcsontpart ellen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 21:57
Mohamed Szalah gólöröme
Ezzel a győzelemmel az is eldőlt, hogy a Liverpool játékosa, Mohamed Szalah továbbra sem térhet vissza Angliába, mert a következő héten is lesz még dolga az Afrikai Nemzetek Kupáján.

Mohamed Szalah
A Mohamed Szalah vezette egyiptomi csapat gólöröme
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Mohamed Szalah szerezte a harmadik egyiptomi gólt

A Benin elleni szenvedéshez képest ezúttal jóval könnyebb dolga volt az egyiptomi válogatottnak, amely már a 4. percben megszerezte a vezetést és a 32. percben már 2-0-s előnyre tett szert. A második egyiptomi gól előtt Szalah adta a gólpasszt, majd a harmadik találatot a Liverpool sztárjátékosa érte el. 

Az elefántcsontparti csapat játékosai közül az első félidőben senki sem lőtt gólt, az az egy, amit a nevük mellé írtak öngól volt az egyiptomi Fatouh jóvoltából. Aztán 3-1 után a második félidőben Doue is betalált, de ez sem a győzelemhez, sem a hosszabbítás kiharcolásához nem volt elég. 

Egyiptom ezzel az elődöntőbe jutott, ott pedig Szenegál ellen lép majd pályára. A másik ágon Marokkó és Nigéria csap össze a döntőbe jutásért.

