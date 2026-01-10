Mohamed Szalah gólt lőtt, Egyiptom már a legjobb négy között

Ezzel a győzelemmel az is eldőlt, hogy a Liverpool játékosa, Mohamed Szalah továbbra sem térhet vissza Angliába, mert a következő héten is lesz még dolga az Afrikai Nemzetek Kupáján.
Mohamed Szalah szerezte a harmadik egyiptomi gólt
A Benin elleni szenvedéshez képest ezúttal jóval könnyebb dolga volt az egyiptomi válogatottnak, amely már a 4. percben megszerezte a vezetést és a 32. percben már 2-0-s előnyre tett szert. A második egyiptomi gól előtt Szalah adta a gólpasszt, majd a harmadik találatot a Liverpool sztárjátékosa érte el.
Az elefántcsontparti csapat játékosai közül az első félidőben senki sem lőtt gólt, az az egy, amit a nevük mellé írtak öngól volt az egyiptomi Fatouh jóvoltából. Aztán 3-1 után a második félidőben Doue is betalált, de ez sem a győzelemhez, sem a hosszabbítás kiharcolásához nem volt elég.
Egyiptom ezzel az elődöntőbe jutott, ott pedig Szenegál ellen lép majd pályára. A másik ágon Marokkó és Nigéria csap össze a döntőbe jutásért.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!