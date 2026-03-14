Közel 150 km/h-val előzgetett a friss jogsis sofőr, súlyos baleset lett a vége + videó

Vádat emeltek egy fiatalkorú fiú ellen, aki a vád szerint friss jogosítvánnyal, jelentős sebességtúllépéssel okozott súlyos balesetet Turán.

2026. 03. 14. 7:16
Forrás: Facebook/Magyarország Ügyészsége
A Budakörnyéki Járási Ügyészség közleménye szerint a Heves vármegyei fiatal 2024 júliusában szerezte meg a vezetői engedélyét. Nem sokkal később, 2024 augusztusában már autót vezetett Turán, ahol a megengedett sebességet jócskán túllépve, közel 150 km/h-val haladt. A vádirat szerint a fiú két előtte haladó autót próbált megelőzni, azonban nem tartott megfelelő oldaltávolságot.

Ennek következtében az egyik jármű hátsó részének ütközött. A vétlen autó az ütközés hatására lesodródott az útról és az árokba borult. Itt még nem ért véget az események sora: a fiatal sofőr ezt követően – szintén a nem megfelelő oldaltávolság miatt – a másik előzött járműnek is nekiütközött. Ez az autó az útról lesodródva egy ház kerítésének csapódott. A felborult személyautó vezetője a balesetben maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett, utasa pedig könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalt maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság hoz majd döntést.

 

