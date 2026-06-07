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Érintetlen római kori sírt tártak fel Horvátországban

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Ritka leletre bukkantak a régészek a kelet-horvátországi Vinkovciban. Az épülő új városi piac területén egy érintetlen római kori sírt tártak fel, miközben a feltárások során már 46 temetkezést azonosítottak az egykori Cibalae északi temetőjében.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 20:46
Régészeti feltárás (Fotó: AFP – illusztráció)
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Hrvoje Vulics, a Vinkovci Városi Múzeum igazgatója elmondta, hogy a feltárt sírok között egy falazott, 11 csontvázas és 32 hamvasztásos temetkezés található. A kutatás tovább folytatódik, ezért a régészek újabb leletekre számítanak.

A legnagyobb figyelmet egy érintetlen, téglából épített sír keltette, amelyet nem fosztottak ki a sírrablók. Az eddig feltárt több mint kétszáz hasonló sír közül mindössze kettő maradt fenn ilyen állapotban – számolt be a Croatia Week.

A sírban egy 40–45 év közötti férfi maradványait találták meg. A csontváz viszonylag jó állapotban maradt fenn, ami lehetővé teszi a részletes antropológiai, DNS-, radiokarbon- és izotópos vizsgálatokat. A régészek egy vastárgyat és egy bronztöredéket is találtak a sírban.

A feltárás során egy különleges sírkamra is előkerült, amelyben 30-35 ember maradványait, főként koponyákat és hosszú csontokat találtak meg. A szakemberek szerint nem tömegsírról van szó. Valószínűbb, hogy korábbi temetkezésekből származó csontokat helyeztek át ide, hogy helyet biztosítsanak új sírok számára.

A leletek között több értékes tárgy is előkerült. Az egyik hamvasztásos sírban három üvegkorsót, két üvegpoharat, egy kerámiapoharat, egy balzsamáriumot és egy mécsest találtak. Az üvegkorsók előzetes vizsgálatok alapján a Kr. u. 2. századból származhatnak.

A mai Vinkovci helyén álló Colonia Aurelia Cibalae Pannonia egyik jelentős városa volt. A település fontos katonai és kereskedelmi központként működött, és itt született I. Valentinianus, valamint Valens római császár is.

Vinkovci Horvátország egyik leggazdagabb régészeti lelőhelyének számít. 

A település története mintegy nyolcezer évre nyúlik vissza, és a város területén korábban is több jelentős római kori lelet került elő. A szakemberek szerint a mostani feltárás újabb fontos adatokkal szolgálhat Cibalae történetéről és a római kori temetkezési szokásokról.

Borítókép: Régészeti feltárás (Fotó: AFP – illusztráció)

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