Érintetlen római kori sírt tártak fel Horvátországban

Hrvoje Vulics, a Vinkovci Városi Múzeum igazgatója elmondta, hogy a feltárt sírok között egy falazott, 11 csontvázas és 32 hamvasztásos temetkezés található. A kutatás tovább folytatódik, ezért a régészek újabb leletekre számítanak.

A legnagyobb figyelmet egy érintetlen, téglából épített sír keltette, amelyet nem fosztottak ki a sírrablók. Az eddig feltárt több mint kétszáz hasonló sír közül mindössze kettő maradt fenn ilyen állapotban – számolt be a Croatia Week.

A sírban egy 40–45 év közötti férfi maradványait találták meg. A csontváz viszonylag jó állapotban maradt fenn, ami lehetővé teszi a részletes antropológiai, DNS-, radiokarbon- és izotópos vizsgálatokat. A régészek egy vastárgyat és egy bronztöredéket is találtak a sírban.