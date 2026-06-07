A Rákosi-rendszer elevenedett meg az elmúlt egy hónapban

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Pócs János elmondta, miért került Sulyok Tamás Magyar Péter célkeresztjébe.

Erős Hunor
2026. 06. 07. 20:42
Pócs János Forrás: Facebook
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Szimpátiatüntetés a közjogi méltóságok mellett tüntetés Sándor-palota
Szimpátiatüntetés a közjogi méltóságok mellett tüntetés Sándor-palota
Szimpátiatüntetés a közjogi méltóságok mellett tüntetés Sándor-palota
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Emlékezetes, hogy Magyar Péter már a választás estélyén Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelte. Később a miniszterelnök azt mondta, hogy május 31-ig hagyja el hivatalát az államfő. Bár a miniszterelnök által önkényesen kitűzött dátum lejárta után szintet léptek Magyar Péter fenyegetőzései, Sulyok Tamás továbbra is kitart és nem enged a megfélemlítésnek.

A kormányfő egyre fenyegetőbb hadjárata a köztársasági elnök ellen többek szerint is az alkotmányos államberendezkedést fenyegeti. A Tisza-kormány ugyanis nem alkalmazza azt a megfosztási lehetőséget, amelyet az alaptörvény biztosít, ugyanis ahhoz Sulyok Tamásnak szándékosan meg kellene sértenie az alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve szándékosan bűncselekményt kellene elkövetnie, ehelyett Magyar Péterék alkotmánymódosítással akarják elérni a céljukat.

Magyar Péter mindent határ átlépő követelőzését még Brüsszelben is észrevették. A brüsszeli szócsőként működő Politico rá is mutatott, hogy lehet még gondja ebből a miniszterelnöknek. A terve olyan jogállamisági kérdéseket vethet fel, amely elképzelhető, hogy ismét az európai uniós források befagyasztásához vezet.

A magyarok gyomrát is megfeküdte az a belátást nem ismerő akarat, amelyet a miniszterelnök képvisel a köztársasági elnök leváltásával kapcsolatban, ezért vasárnap délután szimpátiatüntetést tartottak a Sándor-palotánál a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállást hirdetve. 

 

Csak a népszerűség hajhászása megy a Tiszánál

– Magyar Péter és az összes minisztere egy TikTok-kormány. Csak a Facebooknak, csak a TikToknak szól, és csak a népszerűségnek játszik. Minden, amit mondanak és ígérnek, az csak a népszerűségről szól

– mutatott rá Pócs János.

A képviselőt Lannert Judit korábbi kijelentései miatt kérdeztük, ugyanis az oktatási és gyermekügyi miniszter bírálta a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat, szerinte nem adnak magasabb tudást a gyermekeknek. A képviselő példaként felhozta, ha a pedagógusoknak a teljesítményértékelését meg akarják szüntetni, az egy népszerű döntés lenne, azonban akkor a motiváció hiányozni fog a tanárok életéből. Ennek el sem lehet képzelni, hogy milyen káros következménye lehet – mutatott rá.

Borítókép: Pócs János (Forrás: Facebook/Pócs János)


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