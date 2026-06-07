A Rákosi-rendszer elevenedett meg az elmúlt egy hónapban

Emlékezetes, hogy Magyar Péter már a választás estélyén Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelte. Később a miniszterelnök azt mondta, hogy május 31-ig hagyja el hivatalát az államfő. Bár a miniszterelnök által önkényesen kitűzött dátum lejárta után szintet léptek Magyar Péter fenyegetőzései, Sulyok Tamás továbbra is kitart és nem enged a megfélemlítésnek.
A kormányfő egyre fenyegetőbb hadjárata a köztársasági elnök ellen többek szerint is az alkotmányos államberendezkedést fenyegeti. A Tisza-kormány ugyanis nem alkalmazza azt a megfosztási lehetőséget, amelyet az alaptörvény biztosít, ugyanis ahhoz Sulyok Tamásnak szándékosan meg kellene sértenie az alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve szándékosan bűncselekményt kellene elkövetnie, ehelyett Magyar Péterék alkotmánymódosítással akarják elérni a céljukat.
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