A Rákosi-rendszer elevenedett meg az elmúlt egy hónapban

Magyar Péter mindent határ átlépő követelőzését még Brüsszelben is észrevették. A brüsszeli szócsőként működő Politico rá is mutatott, hogy lehet még gondja ebből a miniszterelnöknek. A terve olyan jogállamisági kérdéseket vethet fel, amely elképzelhető, hogy ismét az európai uniós források befagyasztásához vezet.

A magyarok gyomrát is megfeküdte az a belátást nem ismerő akarat, amelyet a miniszterelnök képvisel a köztársasági elnök leváltásával kapcsolatban, ezért vasárnap délután szimpátiatüntetést tartottak a Sándor-palotánál a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállást hirdetve.

Csak a népszerűség hajhászása megy a Tiszánál

– Magyar Péter és az összes minisztere egy TikTok-kormány. Csak a Facebooknak, csak a TikToknak szól, és csak a népszerűségnek játszik. Minden, amit mondanak és ígérnek, az csak a népszerűségről szól

– mutatott rá Pócs János.

A képviselőt Lannert Judit korábbi kijelentései miatt kérdeztük, ugyanis az oktatási és gyermekügyi miniszter bírálta a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat, szerinte nem adnak magasabb tudást a gyermekeknek. A képviselő példaként felhozta, ha a pedagógusoknak a teljesítményértékelését meg akarják szüntetni, az egy népszerű döntés lenne, azonban akkor a motiváció hiányozni fog a tanárok életéből. Ennek el sem lehet képzelni, hogy milyen káros következménye lehet – mutatott rá.