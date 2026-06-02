Kulcsszerep hárulhat az Alkotmánybíróságra a Sulyok Tamás elmozdítását célzó tiszás kísérletben

Eközben a Vidéki prókátor azt írta egy bejegyzésében, hogy Az Alaptörvény rendelkezései értelmében pedig tartalmi alkotmányossági szempontból ezt a módosítást sem a köztársasági elnök, sem pedig az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja majd.

A két állítás egymásnak erősen ellentmond, ezért Dornfeld László szerint azt ki lehet jelenteni, hogy már ebből a másként értelmezésből, szembenállásból is látszik az, hogy itt tényleg egy alkotmányos válság állhat elő, hiszen, ha ténylegesen egy ilyen nagyon vitatott jogi helyzet áll elő, akkor ott tényleg nem lehet tudni, hogy mi a vége.

„Ha a jogot egy olyan szintre viszik le, ahol tényleg a hatalomnak a mindennapi eszközévé válik, akkor onnantól kezdve annak nagyon súlyos következményei lehetnek,

ugyanis senki nem számolhat azzal, hogy az a jogi szabályozás, ami jelenleg rá irányadó, az holnaptól is az lesz-e, vagy pedig önkényes módon nem fogják-e valahogy máshogy értelmezni, máshogy alkalmazni, hirtelen módosítani” – hangsúlyozta.

Nem véletlenül létezik az a megfogalmazás, az a fogalom, hogy jogbiztonság, ezt alapvetően ássa alá ez a fajta alaptörvény-módosítgatás, amit láthatóan a Tisza nagyon magáévá tett, hiszen gyakorlatilag az első értelmezhető kormányzati teljesítményük az két darab alkotmánymódosításnak a belengetése. Az egyik, ami Orbán Viktor ellen irányul, a másik pedig most Sulyok Tamás ellen – mutatott rá. Hozzátette: Mindez azt mutatja, hogy leplezetlen hatalmi érdekeket akarják jogi köntösbe bújtatni. Márpedig ennek soha nem szokott jó vége lenni sehol a világon. Ez itt is irányadó lesz, így nagyon rossz irány ez, különösen, hogyha tényleg ilyen jogi vitákat is szül, mint amit láthattunk ebben az esetben is.