Zelenszkij megfenyegette Moszkvát: Oroszország súlyos árat fizet a háborúért

Idén januártól májusig katonáink 15 orosz finomítót tudtak megtámadni. Ez jelentős

– fogalmazott Zelenszkij. Hozzátette, hogy Oroszország már kénytelen volt korlátozni egyes üzemanyagok exportját, és újabb szigorításokat is mérlegel.

Az ukrán államfő szerint az orosz olajipar komoly nehézségekkel néz szembe.

– „Májusban az oroszországi elsődleges olajfinomítás közel 40 százaléka nem működött” – állította.