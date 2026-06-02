Zelenszkij megfenyegette Moszkvát: Oroszország súlyos árat fizet a háborúért

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna egyre komolyabb csapásokat mér az orosz hadigazdaságra. Az ukrán elnök közölte, hogy az év első öt hónapjában 15 orosz olajfinomítót támadtak meg, miközben az orosz olajfeldolgozó kapacitások jelentős része kiesett.

2026. 06. 02. 6:14
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP
Idén januártól májusig katonáink 15 orosz finomítót tudtak megtámadni. Ez jelentős

 – fogalmazott Zelenszkij. Hozzátette, hogy Oroszország már kénytelen volt korlátozni egyes üzemanyagok exportját, és újabb szigorításokat is mérlegel.

Az ukrán államfő szerint az orosz olajipar komoly nehézségekkel néz szembe.

– „Májusban az oroszországi elsődleges olajfinomítás közel 40 százaléka nem működött” – állította.

Zelenszkij beszédében felidézte a tavaly végrehajtott ukrán művelet évfordulóját is. Elmondása szerint a támadás során 41 orosz stratégiai repülőgépet találtak el.

Ez volt a legnagyobb és legváratlanabb orosz veszteség ebben a háborúba

 – jelentette ki.

Az elnök szerint az ukrán erők ma már képesek elérni az orosz katonai logisztika jelentős részét a megszállt területeken, ezért a megszálló csapatok számára egyre kevesebb biztonságos útvonal marad.

Zelenszkij egyúttal újabb nemzetközi nyomásgyakorlást sürgetett Moszkvával szemben, és megköszönte a partnerek támogatását. 

Külön kiemelte Franciaországot, amelynek hatóságai nemrég őrizetbe vettek egy orosz tankhajót.

Az ukrán elnök arra is figyelmeztetett, hogy hírszerzési információk szerint Oroszország újabb nagyszabású támadásra készülhet.

Az orosz csapásokról szóló hírszerzési figyelmeztetések továbbra is érvényben vannak. Egy hatalmas csapás következhet be

 – mondta Zelenszkij.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

