Ursula von der LeyenEurópai BizottságCovid 19

Brüsszelben is kimondták: az Európai Bizottság elitista és antidemokratikus, Von der Leyenék titkolóznak Magyar Péterről és a pénzről is

Az Európai Bizottságot élesen bírálta az uniós ombudsmani posztot 2013 és 2025 között betöltő Emily O’Reilly. Az ír politikus szerint a testület elitista módon visszatartja az információkat, ami szerinte egyértelműen antidemokratikus magatartás, és komoly veszélyt jelent az uniós demokráciára. O’Reilly ezt a Democracy27 nevű kezdeményezés brüsszeli indulásán jelentette ki. Lapunk is hiába kereste az Európai Bizottságot a Magyar Péter és Ursula von der Leyen közötti paktum részleteiről, csak egy pár szavas választ kaptunk, amelyben türelmet kértek, de információt nem adtak.

2026. 06. 02. 6:39
Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Az ír származású O’Reilly, aki az EU első női ombudsmanja volt, elmondta: gyakran frusztrálta, hogy 

a bizottság figyelmen kívül hagyta az irodája ajánlásait, és újra és újra úgy viselkedett, mintha az emberek nem lennének megbízhatók bizonyos információkkal.

Példaként említette a Covid világjárvány idején kötött vakcinaszerződéseket. 

Bár az általam tett ajánlások jogilag megalapozottak és helytállóak voltak, mégsem hajtották végre őket

 – mondta.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot már régóta érik kritikák az átláthatóság hiánya miatt civil szervezetektől, a sajtótól, sőt egyes volt biztosoktól is. 

Többen úgy látják, hogy a bizottság elnöke alatt erősödött a titkolózás kultúrája és az egyoldalú döntéshozatal.

O’Reillyt 2025-ben Teresa Anjinho, Portugália korábbi igazságügyi minisztere váltotta az ombudsmani poszton.

 

Az Európai Bizottság titkolózik a Magyar Péterrel kötött paktumról is

Brüsszel titkolózása Magyarországgal kapcsolatban is szemmel látható. Nemrég a magyar miniszterelnök Brüsszelbe utazott, ahol többek között Ursula von der Leyennel is egyeztetett a hazánknak járó, de eddig jogtalanul visszatartott EU-s források ügyében. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy politikai megállapodás született, azonban lapunk hiába kereste a bizottságot, részleteket nem árultak el a paktumról. Szerettünk volna részletes választ kapni az Európai Bizottságtól a megállapodás konkrét tartalmáról, amelyről eddig sem a kormányfő, sem Von der Leyen nem árult el konkrétumokat.

Két nap után is csak egy „hamarosan válaszolunk” jellegű udvariassági válaszra futotta a brüsszeli sajtósoknak.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
