Brüsszelben is kimondták: az Európai Bizottság elitista és antidemokratikus, Von der Leyenék titkolóznak Magyar Péterről és a pénzről is

Az ír származású O’Reilly, aki az EU első női ombudsmanja volt, elmondta: gyakran frusztrálta, hogy

a bizottság figyelmen kívül hagyta az irodája ajánlásait, és újra és újra úgy viselkedett, mintha az emberek nem lennének megbízhatók bizonyos információkkal.

Példaként említette a Covid világjárvány idején kötött vakcinaszerződéseket.

Bár az általam tett ajánlások jogilag megalapozottak és helytállóak voltak, mégsem hajtották végre őket

– mondta.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot már régóta érik kritikák az átláthatóság hiánya miatt civil szervezetektől, a sajtótól, sőt egyes volt biztosoktól is.

Többen úgy látják, hogy a bizottság elnöke alatt erősödött a titkolózás kultúrája és az egyoldalú döntéshozatal.

O’Reillyt 2025-ben Teresa Anjinho, Portugália korábbi igazságügyi minisztere váltotta az ombudsmani poszton.