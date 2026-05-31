Orosz zászló borzolta a kedélyeket a budapesti BL-döntőben a Puskás Arénában
A PSG–Arsenal budapesti Bajnokok Ligája-döntőben egy orosz zászló keltett feltűnést a Puskás Arénában. Tekintettel az orosz–ukrán háborúra, nem gyakori jelenség, hogy az UEFA eseményein feltűnhet az orosz zászló, az európai a szövetség kitiltotta az orosz klubokat és a válogatottat a sorozataiból, így a BL-ből is. Ettől még a győztes PSG orosz kapusa és a párja orosz zászlóval ünnepelhetett Budapesten.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!