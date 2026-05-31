Kiejtették az NBA-bajnokát, de a zokogó Wembanyama még többre vágyik

– A Larry O'Brien-trófea (az NBA-bajnokának járó serleg - a szerk.) megnyerése gyerekkori álmom. Az a nap, amikor megnyerjük, a magam nevében mondom, egy álom megvalósulásának csodálatos napja lesz. Nehéz szavakba önteni, mit jelent nekem. Majdnem olyan lesz nekem, mintha az életem értelme lenne – mondta el Wembanyama. A San Antonio lett az első döntős csapat, amelynek két legjobb pontszerzője – Wembanyama és a harmadéves hátvéd, Stephon Castle – 22 éves vagy annál fiatalabb, és az ESPN Research szerint a Spurs így az 1977-es Portland Trail Blazers mögött a második legfiatalabb döntős csapat lett a lejátszott percek alapján.

Az idei bajnoki idény sorozatban a nyolcadik szezonja lesz az NBA-nek, amikor új bajnokot avatnak. Wembanyama viszont már most a jövő fináléiról beszélt, pedig még el sem kezdődött a bajnoki döntő a New York ellen.

Az egészben az a őrület vagy lehet, hogy csak én vagyok őrült, de ezt még 15-20 alkalommal szeretném ezt érezni a karrierem során

– nyilatkozta Wembanyama.

NBA, rájátszás

Nyugati Főcsoport, döntő



San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder 111-103

A párharcot 4-3-mal a Spurs nyerte.