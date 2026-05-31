kosárlabdaOklahoma City ThunderVictor WembanyamaSan Antonio SpursNBA

Kiejtették az NBA-bajnokát, de a zokogó Wembanyama még többre vágyik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Drámai mérkőzéssel zárult az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) Nyugati Főcsoportjának döntője vasárnap hajnalban. A 22 pontos Victor Wembanyama vezérletével a San Antonio Spurs 111-103-ra legyőzte a bajnoki címvédő Oklahoma City Thundert a hetedik mérkőzésen és bejutott az NBA-döntőjébe. A lefújás után a 226 cm magas francia sztárjátékos nagyon elérzékenyült, sírva ölelgetett mindenkit. Az idei sorozatban a nyolcadik idény lesz, amikor új bajnokot avatnak az NBA-ben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 31. 11:54
Victor Wembanyama és San Antonio Spurs megcsinálta, kiejtették a bajnok OKC-t Fotó: CHRISTIAN PETERSEN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Larry O'Brien-trófea (az NBA-bajnokának járó serleg -  a szerk.) megnyerése gyerekkori álmom. Az a nap, amikor megnyerjük, a magam nevében mondom, egy álom megvalósulásának csodálatos napja lesz. Nehéz szavakba önteni, mit jelent nekem. Majdnem olyan lesz nekem, mintha az életem értelme lenne – mondta el Wembanyama. A San Antonio lett az első döntős csapat, amelynek két legjobb pontszerzője – Wembanyama és a harmadéves hátvéd, Stephon Castle – 22 éves vagy annál fiatalabb, és az ESPN Research szerint a Spurs így az 1977-es Portland Trail Blazers mögött a második legfiatalabb döntős csapat lett a lejátszott percek alapján.

Az idei bajnoki idény sorozatban a nyolcadik szezonja lesz az NBA-nek, amikor új bajnokot avatnak. Wembanyama viszont már most a jövő fináléiról beszélt, pedig még el sem kezdődött a bajnoki döntő a New York ellen. 

Az egészben az a őrület vagy lehet, hogy csak én vagyok őrült, de ezt még 15-20 alkalommal szeretném ezt érezni a karrierem során

– nyilatkozta Wembanyama.

NBA, rájátszás
Nyugati Főcsoport, döntő

San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder 111-103
A párharcot 4-3-mal a Spurs nyerte.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmédia

A nagy összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

Ha Hitlernek és Sztálinnak lett volna ilyen a kezében, nem buknak meg soha…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.