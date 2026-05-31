Elszabadultak az indulatok egy amerikai bevándorlási központnál, kijárási tilalmat vezettek be

Éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el az amerikai Newarkban egy bevándorlási központ körül, miután napok óta tartó tüntetések és összecsapások zavarták meg a környéket. Több embert letartóztattak, a hatóságok pedig fegyvereket is lefoglaltak.

2026. 05. 31. 11:41
Tüntetők és rendőrök csaptak össze Newarkban Fotó: THOMAS HENGGE Forrás: NurPhoto
A rendelkezés értelmében este kilenc és reggel hat óra között korlátozzák a mozgást a létesítmény körül. Ras Baraka polgármester szerint a döntést a romló közbiztonsági helyzet indokolta, mivel több embert őrizetbe vettek, és egyes résztvevőknél fegyvereket is találtak.

A tiltakozások középpontjában az a vád áll, hogy a bevándorlási őrizetben lévő személyeket embertelen körülmények között tartják fogva. Ügyvédek szerint korábban több száz fogvatartott éhségsztrájkba kezdett a rossz ellátás és a körülmények miatt, amit a szövetségi hatóságok visszautasítanak.

A CNN szerint a hétvégén a bevándorlási hatóságot támogató és ellenző csoportok is megjelentek a helyszínen. 

A rendőrök kordonokkal választották szét a demonstrálókat, később azonban több helyen összecsapások alakultak ki, amelyek miatt a hatóságok megerősített jelenlétet rendeltek el a környéken.

A helyi vezetés arra kérte a tiltakozókat, hogy békésen fejezzék ki véleményüket, miközben a rendfenntartó erők továbbra is fokozott készültségben maradnak.

Nem ez az első hasonló eset az Egyesült Államokban. Alig tíz nappal ezelőtt New Jersey egyik népszerű tengerparti városában, Long Branchben fulladt káoszba egy engedély nélküli tömegrendezvény, amikor több száz fiatal lepte el az utcákat és a tengerparti sétányt. A rendőrség végül hat embert vett őrizetbe, és kijárási tilalmat is elrendelt a környéken.

A jelenség nem korlátozódott New Jerseyre. Rhode Islanden három embert megkéseltek, amikor több száz fiatal lepte el két népszerű strand területét, New Hampshire államban pedig 51 embert vettek őrizetbe tömegverekedések miatt Hampton Beachen.

 

Borítókép: Tüntetők és rendőrök csaptak össze Newarkban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
