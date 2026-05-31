Elszabadultak az indulatok egy amerikai bevándorlási központnál, kijárási tilalmat vezettek be

A rendelkezés értelmében este kilenc és reggel hat óra között korlátozzák a mozgást a létesítmény körül. Ras Baraka polgármester szerint a döntést a romló közbiztonsági helyzet indokolta, mivel több embert őrizetbe vettek, és egyes résztvevőknél fegyvereket is találtak.
A tiltakozások középpontjában az a vád áll, hogy a bevándorlási őrizetben lévő személyeket embertelen körülmények között tartják fogva. Ügyvédek szerint korábban több száz fogvatartott éhségsztrájkba kezdett a rossz ellátás és a körülmények miatt, amit a szövetségi hatóságok visszautasítanak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!