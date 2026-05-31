Elszabadultak az indulatok egy amerikai bevándorlási központnál, kijárási tilalmat vezettek be

A CNN szerint a hétvégén a bevándorlási hatóságot támogató és ellenző csoportok is megjelentek a helyszínen.

A rendőrök kordonokkal választották szét a demonstrálókat, később azonban több helyen összecsapások alakultak ki, amelyek miatt a hatóságok megerősített jelenlétet rendeltek el a környéken.

A helyi vezetés arra kérte a tiltakozókat, hogy békésen fejezzék ki véleményüket, miközben a rendfenntartó erők továbbra is fokozott készültségben maradnak.