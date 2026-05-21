Illegálisan bulizó tömegek szítottak káoszt és erőszakot több tengerparti városban

Káoszba fulladt egy engedély nélküli tömegrendezvény New Jersey egyik népszerű tengerparti városában, ahol több száz fiatal lepte el az utcákat és a part menti területeket. A rendőrség nagyszabású erőket mozgósított, kijárási tilalmat vezetett be, és több embert őrizetbe vett az esemény után. A hatóságok a közelgő Memorial Day hétvége előtt további biztonsági intézkedéseket jelentettek be. Más amerikai államokból is ehhez hasonló vagy brutálisabb incidensekről érkeztek jelentések.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 15:01
Rendőrök terepen Forrás: AFP
A long branchi rendőrség hat embert vett őrizetbe, miután a zajos és rendbontó tömeg kedden este ellepte a Pier Village területét egy engedély nélküli, úgynevezett „pop-up” esemény keretében a Jersey Shore népszerű tengerparti helyszínén.

A hatóságok szerint a tömeg tagjai verekedtek és parkoló autók tetejére ugráltak, miközben az önkényes gyülekezés átterjedt a közeli sétányra és a környező utcákra is.

A közösségi médiára feltöltött videók szerint a nagy létszámú tinédzsercsoportok a Chelsea Avenue és az Ocean Avenue óceánpart közeli kereszteződésein rohantak keresztül, miközben a rendőrök megpróbálták megfékezni a kialakult káoszt.

Anthony Pizzi, aki egy üdülőhelyen szállt meg, arról beszélt, hogy hatalmas tömeg gyűlt össze, az emberek sikoltoztak és futottak, miközben valaki egy autóval érkezett a helyszínre, amelyre többen felugráltak.

Hozzátette, nem sokkal később megjelent a szálloda biztonsági személyzete, és közölték velük: be kell menniük az üdülő területére, mivel az épületet lezárják.

A tömeg kezelésére összesen 139 rendőrt vezényeltek ki több különböző egységtől, miután a Long Branch-i rendőrkapitányság általános riasztást és kölcsönös segítségnyújtási intézkedést rendelt el.

A rohamfelszerelést viselő rendőrök végül visszaszorították a tömeget, és este 9.15-re kiszorították őket a Pier Village negyed központi részéről. A városi hatóságok kénytelenek voltak 8 órás kijárási tilalmat elrendelni kedd estére a tengerparti területen kialakult felfordulás miatt. A tömeg „jelentős része” vonattal érkezett a térségbe, ami a káosz csúcspontján 30–45 perces késéseket okozott a New Jersey Transit közlekedésében.

Charles Shirley, Long Branch üzleti adminisztrációs vezetője és közbiztonsági igazgatója közölte, hogy a város rendkívül komolyan kezeli az ilyen eseményeket, és nem tolerál semmilyen olyan magatartást, amely veszélyezteti a helyi lakosokat, a látogatókat, a vállalkozókat vagy a közbiztonságért felelős személyzetet.

Hozzátette: az ilyen spontán szerveződő összejövetelek már többször is zavart okoztak a Jersey Shore térségének közösségeiben, ezért Long Branch minden olyan helyzetben határozottan fellép, amikor a közbiztonság veszélybe kerül.

Az eseményt követően két felnőtt nőt, valamint három fiatalkorú lányt, – akik mindannyian Newarkból származnak – őrizetbe vettek és rendzavarás miatt vádat emeltek ellenük. A hatodik gyanúsított, egy meg nem nevezett New Brunswick-i fiú ellen a hatóságok a rendőri intézkedés elől való menekülés miatt emeltek vádat.

A nyomozók emellett két különálló súlyos testi sértés ügyét és egy feltételezett gépjárműlopást is vizsgáltak. A keddi rendbontás miatt a helyi hatóságok kénytelenek voltak szigorítani intézkedéseiket a közelgő hosszú ünnepi hétvége előtt.

A városvezetés közlése szerint a Memorial Day hétvége közeledtével a Long Branch-i rendőrkapitányság a Monmouth megyei seriffhivatallal és regionális együttműködő partnereivel összehangolva fokozott és jól látható rendőri jelenlétet biztosít a tengerparti és belvárosi területeken. Hangsúlyozták: azoknak, akik erőszakos vagy rendbontó szándékkal érkeznek Long Branchbe, azzal kell számolniuk, hogy őrizetbe veszik őket és büntetőeljárás indul ellenük.

A Rhode Iland-i strandon három ember életére törtek

A kedd esti őrület néhány órával azután történt, hogy három embert megkéseltek, amikor több száz tinédzser két különálló Rhode Island-i strandot is megszállt. A New Englandben összegyűlt tömegek ellepték a Narragansett Town Beachet, ahol a hármas késelés történt, valamint a mintegy 37 kilométerre található Second Beachet Middletownban, Rhode Island államban.

A rendőrség 51 embert vett őrizetbe a New Hampshire állambeli Hampton Beachen, miután kedden több verekedés is kitört fiatalok nagyobb csoportjai között. 

A késelés ügyében nem történt őrizetbe vétel, a rendőrség pedig nyilvánosan egyetlen gyanúsítottat sem nevezett meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
