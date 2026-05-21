Illegálisan bulizó tömegek szítottak káoszt és erőszakot több tengerparti városban

A long branchi rendőrség hat embert vett őrizetbe, miután a zajos és rendbontó tömeg kedden este ellepte a Pier Village területét egy engedély nélküli, úgynevezett „pop-up” esemény keretében a Jersey Shore népszerű tengerparti helyszínén.

A hatóságok szerint a tömeg tagjai verekedtek és parkoló autók tetejére ugráltak, miközben az önkényes gyülekezés átterjedt a közeli sétányra és a környező utcákra is.

A közösségi médiára feltöltött videók szerint a nagy létszámú tinédzsercsoportok a Chelsea Avenue és az Ocean Avenue óceánpart közeli kereszteződésein rohantak keresztül, miközben a rendőrök megpróbálták megfékezni a kialakult káoszt.

First day of warm weather and police had to impose an emergency 8PM curfew in Long Branch, NJ



Anthony Pizzi, aki egy üdülőhelyen szállt meg, arról beszélt, hogy hatalmas tömeg gyűlt össze, az emberek sikoltoztak és futottak, miközben valaki egy autóval érkezett a helyszínre, amelyre többen felugráltak.

Hozzátette, nem sokkal később megjelent a szálloda biztonsági személyzete, és közölték velük: be kell menniük az üdülő területére, mivel az épületet lezárják.

A tömeg kezelésére összesen 139 rendőrt vezényeltek ki több különböző egységtől, miután a Long Branch-i rendőrkapitányság általános riasztást és kölcsönös segítségnyújtási intézkedést rendelt el.

A rohamfelszerelést viselő rendőrök végül visszaszorították a tömeget, és este 9.15-re kiszorították őket a Pier Village negyed központi részéről. A városi hatóságok kénytelenek voltak 8 órás kijárási tilalmat elrendelni kedd estére a tengerparti területen kialakult felfordulás miatt. A tömeg „jelentős része” vonattal érkezett a térségbe, ami a káosz csúcspontján 30–45 perces késéseket okozott a New Jersey Transit közlekedésében.

Charles Shirley, Long Branch üzleti adminisztrációs vezetője és közbiztonsági igazgatója közölte, hogy a város rendkívül komolyan kezeli az ilyen eseményeket, és nem tolerál semmilyen olyan magatartást, amely veszélyezteti a helyi lakosokat, a látogatókat, a vállalkozókat vagy a közbiztonságért felelős személyzetet.

Hozzátette: az ilyen spontán szerveződő összejövetelek már többször is zavart okoztak a Jersey Shore térségének közösségeiben, ezért Long Branch minden olyan helyzetben határozottan fellép, amikor a közbiztonság veszélybe kerül.