Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

Nem kellett sok idő, a Tisza-kormány a BMW-nél is kiverte a biztosítékot

A vendégmunkásstop veszélybe sodorhatja a magyar gazdaságot, emiatt a kormányhoz fordul több szervezet is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter még május elején jelentette be a Tisza-kormány első gazdasági korlátozását. Nem váltott ki osztatlan lelkesedést a tervezett intézkedéscsomag a BMW-nél sem, ahol is a cég stratégiájához tartozik a világ különböző tájain lévő üzemeik dolgozóinak más országbeli üzemekben történő foglalkozatása.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 15:37
Nem váltott ki osztatlan lelkesedést a tervezett intézkedéscsomag BMW-nél sem Forrás: DPA Picture-Alliance via AFP
Bárány Péter, a Master Good tulajdonosa és cégvezetője a gazdasági migráció tervezett felfüggesztése kapcsán a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott: mivel a munkabér mellett a közvetítés költségeit, a szállást, és részben az étkezést is a foglalkoztatónak kell állnia, a vendégmunkás-foglalkoztatás drágább, így számukra előnyösebb lenne a magyar munkavállalók alkalmazása.

A hazai munkaerőpiacról azonban nem tudják kielégíteni a szükségleteiket, mert a Magyar-kormány által emlegetett munkaerő-tartalékhoz tartozó emberek tapasztalataik szerint nem kívánnak a 24 órás odafigyelést igénylő állattenyésztésben vagy a vágóhidakon dolgozni. 

A nemzetközi networking teszi lehetővé a tudástranszfert is

Nem váltott ki osztatlan lelkesedést a tervezett intézkedéscsomag BMW-nél sem, ahol is a cég stratégiájához tartozik a világ különböző tájain lévő üzemeik dolgozóinak más országbeli üzemekben történő foglalkozatása.

Így például a BMW kínai és mexikói gyárának munkavállalói is ott vannak azon tucatnál is több nemzetnek a fiai és leányai között, akik részt vettek, illetve folyamatosan részt vesznek a debreceni projekt megvalósításában és a gyár működtetésében.

Hans Peter Kemser, a BMW Debrecen elnök-vezérigazgatója ennek kapcsán úgy nyilatkozott: a BMW globális cégként mindig is használja azt a tudást, amit az autóipari konszern egyes gyáraiban nemzetközi networking mentén raknak össze. 

Kiemelte, a BMW globális cég, és a debreceni gyár a Neue Klasséhoz kötődő tudásexport révén is globális szereplő lesz. Ám ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a magyarországi gyárban is indokolt és szükséges a legkülönbözőbb országokból érkező munkavállalók jelenléte. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
