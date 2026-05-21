Nem kellett sok idő, a Tisza-kormány a BMW-nél is kiverte a biztosítékot

Bárány Péter, a Master Good tulajdonosa és cégvezetője a gazdasági migráció tervezett felfüggesztése kapcsán a Világgazdaságnak úgy nyilatkozott: mivel a munkabér mellett a közvetítés költségeit, a szállást, és részben az étkezést is a foglalkoztatónak kell állnia, a vendégmunkás-foglalkoztatás drágább, így számukra előnyösebb lenne a magyar munkavállalók alkalmazása.

A hazai munkaerőpiacról azonban nem tudják kielégíteni a szükségleteiket, mert a Magyar-kormány által emlegetett munkaerő-tartalékhoz tartozó emberek tapasztalataik szerint nem kívánnak a 24 órás odafigyelést igénylő állattenyésztésben vagy a vágóhidakon dolgozni.

A nemzetközi networking teszi lehetővé a tudástranszfert is

Nem váltott ki osztatlan lelkesedést a tervezett intézkedéscsomag BMW-nél sem, ahol is a cég stratégiájához tartozik a világ különböző tájain lévő üzemeik dolgozóinak más országbeli üzemekben történő foglalkozatása.

Így például a BMW kínai és mexikói gyárának munkavállalói is ott vannak azon tucatnál is több nemzetnek a fiai és leányai között, akik részt vettek, illetve folyamatosan részt vesznek a debreceni projekt megvalósításában és a gyár működtetésében.

Hans Peter Kemser, a BMW Debrecen elnök-vezérigazgatója ennek kapcsán úgy nyilatkozott: a BMW globális cégként mindig is használja azt a tudást, amit az autóipari konszern egyes gyáraiban nemzetközi networking mentén raknak össze.