Közölte a családsegítővel a borsodi fiatal, hogy tanárt kell gyilkolnia, be is zárt többeket a tornaterembe

Elrendelte annak a fiatalkorúnak a letartóztatását a Miskolci Járásbíróság, akivel szemben emberölés előkészületének és személyi szabadság megsértésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

Forrás: Miskolci Törvényszék2026. 05. 21. 15:31
Ezután a gyanúsítottat a családsegítő javaslatára beutalták a pszichiátriára, ahol tíznapos gyógykezelésen vett részt. A kórházból történő elbocsátását követően az iskolai tanórákon többször kijelentette, hogy ő egy gyilkos és olyan gondolatai vannak, hogy 

tanárt kell hogy öljön. 

Közölte azt is, hogy nem akar szerepelni az osztálytablón, mert azon egy gyilkos ne legyen rajta, készített továbbá egy listát azon személyekről, akiket meg akar ölni – adta hírül a Miskolci Törvényszék. 

A fiatalkorú gyanúsított az interneten rendszeresen rákeresett a terrorizmusra, nemzetközi körözés alatt álló terroristákra, valamint körözött fegyverekre, ezen túlmenően pedig emberöléssel, illetve terrorcselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható körözési felhívásokat és plakátokat mentett el a mobiltelefonján.

Március 2-án az egyik tanórán a terem egyetlen ajtaját a nála lévő mesterkulccsal bezárta, majd közölte a tanárnővel és a teremben tartózkodó nyolc diáktársával, hogy „most mindenki bent marad”. A fiatalkorú a pedagógus többszöri kérésére végül odaadta a kulcsot, így ki tudták nyitni az ajtót.

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – emberölés előkészületének és személyi szabadság megsértése – részben – minősített esetének megállapítására alkalmas.

A különös tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény miatt kiszabható büntetési tétel nagysága miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, amelyet a terhelt tanulói jogviszonya csupán csökkent, de nem zár ki. Tartani kell attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával, megfélemlítésével veszélyeztetné a bizonyítást. A lefoglalt informatikai eszközökön lévő adattartalom és a fiatalkorú terhelt mentális állapota alapján okkal lehet arra következtetni, hogy kényszerintézkedés hiányában az előkészített bűncselekményt véghezvinné, illetve az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná.

Mindezek alapján a bíróság egy hónapra, június 21-ig elrendelte a terhelt letartóztatását. A végzés nem végleges.

