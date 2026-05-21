Bondár Anna pikáns fókuszban, Sinner egy esetben vághat vissza Djokovicsnak a Roland Garroson

Marozsán Fábián Kecmanovics ellen kezd, ami hozható meccs. A szerb stabil alapvonaljátékos, Marozsán viszont éppen azzal tud zavart okozni, hogy nem sablonos salakos teniszt játszik: ejtésekkel, váratlan irányváltásokkal igyekszik kimozdítani az ellenfeleit a komforzónájukból. Ez sem könnyű meccs persze, de nem is rossz párosítás.
Gálfi Dalma és Udvardy Panna is cseh ellenfelet kapott. Gálfi riválisa, Tereza Valentová a cseh utánpótlás egyik reménysége, aki ráadásul otthonosan mozog salakon. Udvardy Pannának Siniaková ellen a cseh játékintelligenciájára, sokoldalúságára és ritmusváltásaira kell készülnie.
A magyarok párosítása a Roland Garros 1. fordulójában:
- Fucsovics Márton (59.)–Matteo Berrettini (olasz, 107.)
- Marozsán Fábián (52.)–Miomir Kecmanovics (szerb, 47.)
- Bondár Anna (58.)–Elina Szvitolina (ukrán, 7.)
- Gálfi Dalma (117.)–Tereza Valentová (cseh, 48.)
- Udvardy Panna (71.)–Katerina Siniaková (cseh, 39.)
Sinner és Djokovics csak a döntőben találkozhat
A férfi sorsolás legnagyobb kérdése az volt, egy ágra kerül-e Jannik Sinner és Novak Djokovics. Nos, nem. A világelső olasz és a háromszoros Roland Garros-bajnok szerb ellentétes félre kapott besorolást, így legkorábban a döntőben találkozhatnak. Sinner a francia szabadkártyás Clement Tabur, Djokovics pedig Giovanni Mpetshi Perricard ellen kezd, az ágán ott van a második kiemelt Alexander Zverev is, a negyedik fordulóban pedig Casper Ruud lehet a szerb ellenfele.
A történet azért izgalmas, mert az év elején Djokovics Melbourne-ben váratlanul megállította Sinnert. Az Australian Open elődöntőjében kétszer is szetthátrányból kapaszkodott vissza, és 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4-re győzött; 18 bréklabdából 16-ot hárított. Azóta viszont az erőviszonyok egyértelműen, sőt durván Sinner felé billentek. Az olasz sorra nyeri a rangos tornákat, Rómában is diadalmaskodott, Casper Ruudot 6:4, 6:4-re verte a döntőben, és ezzel első olasz férfiként nyerte meg fél évszázad után a római Masters-t.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!