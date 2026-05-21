Bondár Anna pikáns fókuszban, Sinner egy esetben vághat vissza Djokovicsnak a Roland Garroson

Marozsán Fábián Kecmanovics ellen kezd, ami hozható meccs. A szerb stabil alapvonaljátékos, Marozsán viszont éppen azzal tud zavart okozni, hogy nem sablonos salakos teniszt játszik: ejtésekkel, váratlan irányváltásokkal igyekszik kimozdítani az ellenfeleit a komforzónájukból. Ez sem könnyű meccs persze, de nem is rossz párosítás.

Gálfi Dalma és Udvardy Panna is cseh ellenfelet kapott. Gálfi riválisa, Tereza Valentová a cseh utánpótlás egyik reménysége, aki ráadásul otthonosan mozog salakon. Udvardy Pannának Siniaková ellen a cseh játékintelligenciájára, sokoldalúságára és ritmusváltásaira kell készülnie.

A magyarok párosítása a Roland Garros 1. fordulójában:

Fucsovics Márton (59.)–Matteo Berrettini (olasz, 107.)

Marozsán Fábián (52.)–Miomir Kecmanovics (szerb, 47.)

Bondár Anna (58.)–Elina Szvitolina (ukrán, 7.)

Gálfi Dalma (117.)–Tereza Valentová (cseh, 48.)

Udvardy Panna (71.)–Katerina Siniaková (cseh, 39.)

Novak Djokovics az Australian Open óta nem produkált értékelhető eredményt Fotó: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sinner és Djokovics csak a döntőben találkozhat

A férfi sorsolás legnagyobb kérdése az volt, egy ágra kerül-e Jannik Sinner és Novak Djokovics. Nos, nem. A világelső olasz és a háromszoros Roland Garros-bajnok szerb ellentétes félre kapott besorolást, így legkorábban a döntőben találkozhatnak. Sinner a francia szabadkártyás Clement Tabur, Djokovics pedig Giovanni Mpetshi Perricard ellen kezd, az ágán ott van a második kiemelt Alexander Zverev is, a negyedik fordulóban pedig Casper Ruud lehet a szerb ellenfele.

A történet azért izgalmas, mert az év elején Djokovics Melbourne-ben váratlanul megállította Sinnert. Az Australian Open elődöntőjében kétszer is szetthátrányból kapaszkodott vissza, és 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4-re győzött; 18 bréklabdából 16-ot hárított. Azóta viszont az erőviszonyok egyértelműen, sőt durván Sinner felé billentek. Az olasz sorra nyeri a rangos tornákat, Rómában is diadalmaskodott, Casper Ruudot 6:4, 6:4-re verte a döntőben, és ezzel első olasz férfiként nyerte meg fél évszázad után a római Masters-t.