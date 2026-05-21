Bondár Anna pikáns fókuszban, Sinner egy esetben vághat vissza Djokovicsnak a Roland Garroson

Elkészítették a francia nyílt teniszbajnokság főtáblájának sorsolását. A Roland Garros első fordulója magyar szempontból Bondár Anna meccse miatt a legizgalmasabb: a magyar teniszező ismét Elina Szvitolinával találkozik, akit az utóbbi két párharcukban legyőzött. Fucsovics Márton és Marozsán Fábián kezdésként nem szembesül megoldhatatlan feladattal, a férfiaknál Jannik Sinner és Novak Djokovics csak a döntőben csaphat össze, Carlos Alcaraz pedig sérülés miatt nem indul Párizsban.

2026. 05. 21. 16:23
Bondár Anna újra találkozik Elina Szvitolinával
Marozsán Fábián Kecmanovics ellen kezd, ami hozható meccs. A szerb stabil alapvonaljátékos, Marozsán viszont éppen azzal tud zavart okozni, hogy nem sablonos salakos teniszt játszik: ejtésekkel, váratlan irányváltásokkal igyekszik kimozdítani az ellenfeleit a komforzónájukból. Ez sem könnyű meccs persze, de nem is rossz párosítás.

Gálfi Dalma és Udvardy Panna is cseh ellenfelet kapott. Gálfi riválisa, Tereza Valentová a cseh utánpótlás egyik reménysége, aki ráadásul otthonosan mozog salakon. Udvardy Pannának Siniaková ellen a cseh játékintelligenciájára, sokoldalúságára és ritmusváltásaira kell készülnie.

A magyarok párosítása a Roland Garros 1. fordulójában:

  • Fucsovics Márton (59.)–Matteo Berrettini (olasz, 107.)
  • Marozsán Fábián (52.)–Miomir Kecmanovics (szerb, 47.)
  • Bondár Anna (58.)–Elina Szvitolina (ukrán, 7.)
  • Gálfi Dalma (117.)–Tereza Valentová (cseh, 48.)
  • Udvardy Panna (71.)–Katerina Siniaková (cseh, 39.)
Novak Djokovics az Australian Open óta nem produkált értékelhető eredményt

Sinner és Djokovics csak a döntőben találkozhat

A férfi sorsolás legnagyobb kérdése az volt, egy ágra kerül-e Jannik Sinner és Novak Djokovics. Nos, nem. A világelső olasz és a háromszoros Roland Garros-bajnok szerb ellentétes félre kapott besorolást, így legkorábban a döntőben találkozhatnak. Sinner a francia szabadkártyás Clement Tabur, Djokovics pedig Giovanni Mpetshi Perricard ellen kezd, az ágán ott van a második kiemelt Alexander Zverev is, a negyedik fordulóban pedig Casper Ruud lehet a szerb ellenfele.

A történet azért izgalmas, mert az év elején Djokovics Melbourne-ben váratlanul megállította Sinnert. Az Australian Open elődöntőjében kétszer is szetthátrányból kapaszkodott vissza, és 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4-re győzött; 18 bréklabdából 16-ot hárított. Azóta viszont az erőviszonyok egyértelműen, sőt durván Sinner felé billentek. Az olasz sorra nyeri a rangos tornákat, Rómában is diadalmaskodott, Casper Ruudot 6:4, 6:4-re verte a döntőben, és ezzel első olasz férfiként nyerte meg fél évszázad után a római Masters-t.

A címvédő Carlos Alcaraz hiánya a nézőknek is veszteség. A spanyol sérülés miatt nem indul a Roland Garroson, így a férfitornán Sinner a nyilvánvaló favorit, Djokovics pedig inkább kérdőjel: a neve önmagában fenyegetés, de az elmúlt hónapok eredménysora nem támasztja alá, hogy Párizsban tartani kellene tőle. A szerb klasszis korábbi edzőjével, Viktor Troickival próbál meg ismét csúcsformába lendülni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

