Megkönnyezett válogatottság, álmatlan éjszakák után ötszörös olimpikonunk új célt talált + videó

Megnyílt a Póta Georgináról elnevezett asztalitenisz-csarnok Budapesten. Az ötszörös olimpikon, Európa-bajnok kiválóság lesz a zuglói Póta Pingpong szakmai vezetője. A 41 esztendős játékos könnyek között jelentette be, hogy elbúcsúzik a válogatottságtól, asztalitenisz-pályafutását viszont még folytatja itthon és külföldön is. A Póta Georgina fémjelezte új központ minden korosztályra számít, maga a névadó is tart majd foglalkozásokat.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 21. 15:36
Póta Georgina bemutatta az új asztalitenisz-csarnokát Fotó: P. Fülöp Gábor
Könnyes búcsú

A 41 éves asztaliteniszező számára a csarnok megnyitása egyben egy korszak lezárását is jelenti. Vasárnap a Magyar Asztalitenisz-szövetség elbúcsúztatja a válogatottól, amelyet közel 25 éven át erősített.

Az egyik szemem sír, mert nagyon sok verseny és gyönyörű emlék van a hátam mögött. Ugyanakkor boldog vagyok, hogy itt lehetek a nevemet viselő csarnokban, és szakmai vezetőként folytathatom tovább. A játékot semmi pénzért nem hagynám abba. Imádok játszani. Aláírtam a következő szezonra Görögországba, itthon az Erdért színeiben is folytatom. Ebben a csarnokban pedig minden adott ahhoz, hogy edzeni tudjak

– mondta könnyek között, elérzékenyülten Póta Georgina.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

