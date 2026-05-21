Megkönnyezett válogatottság, álmatlan éjszakák után ötszörös olimpikonunk új célt talált + videó

Könnyes búcsú

A 41 éves asztaliteniszező számára a csarnok megnyitása egyben egy korszak lezárását is jelenti. Vasárnap a Magyar Asztalitenisz-szövetség elbúcsúztatja a válogatottól, amelyet közel 25 éven át erősített.

Az egyik szemem sír, mert nagyon sok verseny és gyönyörű emlék van a hátam mögött. Ugyanakkor boldog vagyok, hogy itt lehetek a nevemet viselő csarnokban, és szakmai vezetőként folytathatom tovább. A játékot semmi pénzért nem hagynám abba. Imádok játszani. Aláírtam a következő szezonra Görögországba, itthon az Erdért színeiben is folytatom. Ebben a csarnokban pedig minden adott ahhoz, hogy edzeni tudjak

– mondta könnyek között, elérzékenyülten Póta Georgina.

A teljes beszélgetést itt láthatják: