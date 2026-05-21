Budapesten a helyzet változatlan: jelenleg is perben állnak a kormánnyal Karácsony Gergelyék

A közgyűlés emellett tárgyalni fog a taxirendelet módosításáról is. Ez egy tarifaemelést jelent, amennyiben a Fővárosi Közgyűlés elfogadja a javaslatot, a mostaninál 27 százalékkal drágábban utazhatnak majd azok a fővárosiak, akik taxiba ülnek.

Van aggály a piacon, hogy mit fog ez okozni a vevői oldalról

– jelentette ki Kiss Ambrus. Jelenleg az alapdíj 1100 forint, ami 1400 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140 forintra módosulhat majd. Amennyiben megszavazzák a javaslatot, a tarifaemelés június végével történhet meg.

Mártha Imre esetleges lemondásával kapcsolatban Kiss Ambrus kiemelte, nincs napirenden a BKM vezetőjének leváltása.

A frakciók már minden cégvezetőt kirúgtak volna, de újakat nem sikerült választaniuk

– emelte ki a főpolgármester jobbkeze.