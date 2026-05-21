Rendkívüli

Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

Kiss Ambrus főigazgató

Budapesten a helyzet változatlan: jelenleg is perben állnak a kormánnyal Karácsony Gergelyék

Egyelőre csak egy frakció nevezte meg, kivel tölti fel a megüresedett fővárosi közgyűlési mandátumát, ezért fennáll annak az esélye, hogy jövő pénteken csökkentett létszámmal ül össze a testület – mondta Kiss Ambrus. A főigazgató a főváros nehéz pénzügyi helyzetéről, a kormánnyal zajló perekről, valamint több közös szociális programról és a tervezett, 27 százalékos taxitarifa-emelésről is beszélt.

Gábor Márton
2026. 05. 21. 14:51
A közgyűlés emellett tárgyalni fog a taxirendelet módosításáról is. Ez egy tarifaemelést jelent, amennyiben a Fővárosi Közgyűlés elfogadja a javaslatot, a mostaninál 27 százalékkal drágábban utazhatnak majd azok a fővárosiak, akik taxiba ülnek. 

Van aggály a piacon, hogy mit fog ez okozni a vevői oldalról

– jelentette ki Kiss Ambrus. Jelenleg az alapdíj 1100 forint, ami 1400 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140 forintra módosulhat majd. Amennyiben megszavazzák a javaslatot, a tarifaemelés június végével történhet meg.

Mártha Imre esetleges lemondásával kapcsolatban Kiss Ambrus kiemelte, nincs napirenden a BKM vezetőjének leváltása. 

A frakciók már minden cégvezetőt kirúgtak volna, de újakat nem sikerült választaniuk

– emelte ki a főpolgármester jobbkeze. 

Borítókép: Kiss Ambrus és Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
