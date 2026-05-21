Rendkívüli

Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

alaptörvényAlaptörvény-módosításAlaptörvény módosítás

A Fidesz–KDNP nem támogatja a Tisza Párt alaptörvény-módosítását

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt alaptörvény-módosítási javaslatáról azt mondta: az érinti a migrációt, az egyetemek működését és a miniszterelnöki megbízatás időtartamának korlátozását. A Tisza javaslatai kinyitják az utat a migrációs paktum elfogadása előtt, az európai gyakorlatban példátlan módon visszamenőleges hatályú rendelkezéseket tartalmaz, az elmúlt időszakban pedig az egyre jobban teljesítő felsőoktatási intézményeket bizonytalanságba taszítja. A Fidesz-frakció közleményben tudatta: a Tisza Párt által szerdán benyújtott, az alaptörvényt több ponton érintő indítványokat a Fidesz–KDNP-frakció nem támogatja.

2026. 05. 21. 14:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A kormányfői megbízatás időbeli korlátozására, bár számos országban van példa a világon, annak visszamenőleges hatályú alkalmazása Európában példátlan. Ez a javaslat azért is visszás, mivel a Tisza-kormány igazságügyi minisztere, Görög Márta néhány nappal ezelőtti országgyűlési meghallgatásán következetesen arról nyilatkozott, hogy a Tisza nem fog a visszamenőleges hatályú jogalkotás eszközével élni. Ha a kormányváltást követően a Tisza egyik első lépése a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazása, az világosan jelzi, hogy a Tisza csak addig tartja fontosnak a jogállamisági elvek védelmét, amíg az nem áll szemben politikai céljaival” – szögezték le. A közlemény kitér arra, hogy 

a visszamenőleges hatályú jogalkotással a Tisza olyan precedenst teremthet, ami az egész magyar jogrendszer számára a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság üzenetét hordozza.

A harmadik módosításról úgy fogalmaztak:  a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítványokra vonatkozó alaptörvényi rendelkezések módosítási javaslatai nem megerősítik, hanem rombolják a magyar felsőoktatást. Az elmúlt években a magyar felsőoktatás dinamikus fejlődési pályára állt, egyetemeink egyre jobb eredményeket érnek el, nő a nemzetközi elismertségük, sikert sikerre halmoznak. 

A Tisza által előterjesztett módosítások ezt a folyamatot törik meg.

„A javaslatok kevesebb forrást, alacsonyabb béreket, kisebb ösztöndíjat, szűkülő egyetemi autonómiát, alacsonyabb színvonalú oktatást vetítenek előre. Ez rossz a hallgatóknak, rossz az oktatóknak, rossz a magyar felsőoktatásnak és az egész országnak. A Tisza javaslatai emellett óriási bizonytalanságot teremtenek az egyetemek számára, amelyek működését a 2/3-os többséggel rendelkező Tisza-kormány, a javaslatok elfogadása esetén, saját politikai szempontjai szerint bármikor átalakíthatja, megszüntetheti. Egy olyan közegben, ahol a legnagyobb köztiszteletben álló személyeknek, így egy Nobel-díjas magyar tudósnak is a Facebookon üzenik meg szervezete megszüntetését, joggal merül fel a kérdés: mire számíthatnak az egyetemek és a magyar tudomány képviselői a Tisza-kormánytól?” – veti fel a kérdést a Fidesz–KDNP-frakció, amely arra is emlékeztet: a magyar társadalom részéről konszenzus van abban, hogy a magyar egyetemeket erősíteni kell, nem megvonni a forrásaikat és megfosztani őket autonómiájuktól.


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu

Borítókép: Fidesz–KDNP-frakció (Forrás: Facebook)
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Még egyszer a „rendszerváltásról”

Bayer Zsolt avatarja

A rendszerváltás, mint szólam, elsősorban a hajdani valódi rendszerváltókat gyalázza és teszi idézőjelbe az egész életüket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu