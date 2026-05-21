A Fidesz–KDNP nem támogatja a Tisza Párt alaptörvény-módosítását

„A kormányfői megbízatás időbeli korlátozására, bár számos országban van példa a világon, annak visszamenőleges hatályú alkalmazása Európában példátlan. Ez a javaslat azért is visszás, mivel a Tisza-kormány igazságügyi minisztere, Görög Márta néhány nappal ezelőtti országgyűlési meghallgatásán következetesen arról nyilatkozott, hogy a Tisza nem fog a visszamenőleges hatályú jogalkotás eszközével élni. Ha a kormányváltást követően a Tisza egyik első lépése a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazása, az világosan jelzi, hogy a Tisza csak addig tartja fontosnak a jogállamisági elvek védelmét, amíg az nem áll szemben politikai céljaival” – szögezték le. A közlemény kitér arra, hogy

a visszamenőleges hatályú jogalkotással a Tisza olyan precedenst teremthet, ami az egész magyar jogrendszer számára a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság üzenetét hordozza.

A harmadik módosításról úgy fogalmaztak: a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítványokra vonatkozó alaptörvényi rendelkezések módosítási javaslatai nem megerősítik, hanem rombolják a magyar felsőoktatást. Az elmúlt években a magyar felsőoktatás dinamikus fejlődési pályára állt, egyetemeink egyre jobb eredményeket érnek el, nő a nemzetközi elismertségük, sikert sikerre halmoznak.

A Tisza által előterjesztett módosítások ezt a folyamatot törik meg.

„A javaslatok kevesebb forrást, alacsonyabb béreket, kisebb ösztöndíjat, szűkülő egyetemi autonómiát, alacsonyabb színvonalú oktatást vetítenek előre. Ez rossz a hallgatóknak, rossz az oktatóknak, rossz a magyar felsőoktatásnak és az egész országnak. A Tisza javaslatai emellett óriási bizonytalanságot teremtenek az egyetemek számára, amelyek működését a 2/3-os többséggel rendelkező Tisza-kormány, a javaslatok elfogadása esetén, saját politikai szempontjai szerint bármikor átalakíthatja, megszüntetheti. Egy olyan közegben, ahol a legnagyobb köztiszteletben álló személyeknek, így egy Nobel-díjas magyar tudósnak is a Facebookon üzenik meg szervezete megszüntetését, joggal merül fel a kérdés: mire számíthatnak az egyetemek és a magyar tudomány képviselői a Tisza-kormánytól?” – veti fel a kérdést a Fidesz–KDNP-frakció, amely arra is emlékeztet: a magyar társadalom részéről konszenzus van abban, hogy a magyar egyetemeket erősíteni kell, nem megvonni a forrásaikat és megfosztani őket autonómiájuktól.