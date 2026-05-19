magyar labdarúgó–válogatottKádár TamásMarco RossiÚjpest FC

A 2016-os Eb magyar hőse kitálalt Marco Rossiról, aki kitette őt a válogatottból

Kádár Tamás a 2016-os Európa-bajnokságon nyolcaddöntőig jutott magyar labdarúgó-válogatott egyik legjobbja volt, és egy ideig Marco Rossi is alapemberként számított rá. Az 57-szeres válogatott védő azonban 2019-ben még csak 29 éves volt, amikor utoljára kerettag volt a nemzeti csapatban. A most visszavonuló Kádár Tamás hosszú idő után először beszélt arról, hogy Marco Rossi miért tette ki őt a válogatottból, és a botrányos újpesti távozásának hátterét is megvilágította.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 7:01
Kádár Tamás válogatott karrierje a horvátok ellen ért véget, Marco Rossi többet nem hívta
Mi történt Újpesten, ahonnan botrányosan távozott?

Kádár Tamás 2022-ben az Újpest hívására tért haza az NB I-be Kínából, de mindösze három meccsen lépett pályára a liláknál, mert nagyon hamar összetűzésbe került az edzővel, és kitették a keretből. Végül fél évvel később Paksra, onnan pedig az MTK-hoz került, ahol most befejezte a játékot. Kádár most elmesélte, mi történt Újpesten.

– Az egyik taktikai gyakorláson Milos Kruscsics vezetőedző indulatosan számon kért valamit Lirim Kastratin: egész pontosan a sípot, mappát a földre dobva megindult felé, és úgy tűnt, neki is megy, s ekkor közbeléptem, nem engedtem, hogy fizikai kontaktus történjen – mesélte Kádár. – A védőt megviselte az eset, zokogott, miközben a többiek hálásak voltak nekem, hogy közbeléptem: nem tartottam ezt nagy tettnek, csak így éreztem helyesnek, még akkor is, ha tudom, az edző a főnök. A békéscsabai kupameccsen szerdán játszottam, szombaton a Puskás Akadémia érkezett Újpestre, és mert előtte sérült voltam, nem volt gond, hogy csere vagyok. De amikor a 90+1. percben szóltak, álljak be időhúzó csereként, a szögletzászlónál, ahol melegítettem, kicsúszott egy káromkodás a számon: voltak ott fiatalok, akiknek sokat jelentett volna beállni egy percre, de az edző dönt, beálltam. Nyertünk, másnap hívtak, hogy nincs rám szükség, onnantól a tartalékok öltözőjében volt a helyem.

Kádár Tamás hozzátette, sajnálja, hogy így alakult, mert Újpestről akart visszavonulni, de az eset után az akkori tulajdonos, Roderick Duchatelet már eldöntötte, hogy nem maradhat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

