A 2016-os Eb magyar hőse kitálalt Marco Rossiról, aki kitette őt a válogatottból

Mi történt Újpesten, ahonnan botrányosan távozott?

Kádár Tamás 2022-ben az Újpest hívására tért haza az NB I-be Kínából, de mindösze három meccsen lépett pályára a liláknál, mert nagyon hamar összetűzésbe került az edzővel, és kitették a keretből. Végül fél évvel később Paksra, onnan pedig az MTK-hoz került, ahol most befejezte a játékot. Kádár most elmesélte, mi történt Újpesten.

– Az egyik taktikai gyakorláson Milos Kruscsics vezetőedző indulatosan számon kért valamit Lirim Kastratin: egész pontosan a sípot, mappát a földre dobva megindult felé, és úgy tűnt, neki is megy, s ekkor közbeléptem, nem engedtem, hogy fizikai kontaktus történjen – mesélte Kádár. – A védőt megviselte az eset, zokogott, miközben a többiek hálásak voltak nekem, hogy közbeléptem: nem tartottam ezt nagy tettnek, csak így éreztem helyesnek, még akkor is, ha tudom, az edző a főnök. A békéscsabai kupameccsen szerdán játszottam, szombaton a Puskás Akadémia érkezett Újpestre, és mert előtte sérült voltam, nem volt gond, hogy csere vagyok. De amikor a 90+1. percben szóltak, álljak be időhúzó csereként, a szögletzászlónál, ahol melegítettem, kicsúszott egy káromkodás a számon: voltak ott fiatalok, akiknek sokat jelentett volna beállni egy percre, de az edző dönt, beálltam. Nyertünk, másnap hívtak, hogy nincs rám szükség, onnantól a tartalékok öltözőjében volt a helyem.