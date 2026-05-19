Brüsszel helyezkedik, vészesen közeleg a határidő

Sürgetik a megállapodást Washingtonnal

Brüsszel új intézkedéseken dolgozik annak érdekében, hogy az európai vegyipari és ipari vállalatok stratégiai jelentőségű alkatrészeiket ne egyetlen forrásból szerezzék be. A tervek szerint legalább három különböző beszállítóra lenne szükség. Az uniós tisztviselők ezt azzal indokolják, hogy mérsékelni kell Európa Kínától való függőségét.

Donald Trump amerikai elnök egyértelművé tette: jelentős vámemelések jöhetnek az uniós termékekre, ha Brüsszel nem teljesíti vállalásait

Kulcsfontosságú szakaszába léphetnek az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi egyeztetések. A feleknek július 4-ig kellene végrehajtaniuk a tavaly nyáron megkötött megállapodást, miközben Donald Trump amerikai elnök egyértelművé tette: jelentős vámemelések jöhetnek az uniós termékekre, ha Brüsszel nem teljesíti vállalásait.

A tervek alapján az Európai Unió eltörölné az amerikai ipari termékeket és egyes mezőgazdasági árukat terhelő vámokat, cserébe Washington az uniós export jelentős részére kivetett „kölcsönös” vámokat 15 százalékra csökkentené. Azóta azonban az Egyesült Államok további vámokat vezetett be bizonyos fémtartalmú termékekre, és újabb intézkedéseket is kilátásba helyezett.

A kérdés az Európai Parlamentben is komoly vitát váltott ki. Míg az Európai Néppárt mielőbbi megállapodást sürget, más politikai erők további feltételek teljesítését várnák el.

Európa helyet akar a béketárgyalásoknál

Volodimir Zelenszkij az Európai Tanács elnökével, António Costával folytatott egyeztetése után arról beszélt: egyetértettek abban, hogy Európának részt kell vennie a tárgyalásokban, és határozott jelenlétet kell biztosítania a folyamat során. Az ukrán elnök szerint ugyanakkor továbbra sem világos, ki képviselhetné konkrétan Európát.

A kérdés rendezése korántsem egyszerű. Az Európai Unióban ugyan több vezető politikus neve is szóba kerülhetne, jelenleg nincs olyan szereplő, akit széles körű támogatás övezne egy Moszkvával folytatott tárgyalási folyamat élén.

Korábban Vlagyimir Putyin felvetésére Gerhard Schröder korábbi német kancellár neve is előkerült, akit sokan Moszkvához közel állónak tartanak. Ez a lehetőség azonban gyorsan lekerült a napirendről orosz kapcsolatai miatt. Ugyanakkor az európai vezetőknek előbb-utóbb dönteniük kell arról, ki képviselje a kontinens érdekeit, ha a tárgyalások magasabb szintre lépnek.