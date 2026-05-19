Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban (Fotó: Ladóczki Balázs)
Feltűnően óvatosabb az interjúkkal Magyar Péter a választások óta
A választások óta látványosan eltűntek a hosszabb, valódi kérdéseket tartalmazó interjúk Magyar Péter nyilvános szereplései közül. A Tisza Párt vezetője április 12. óta kizárólag a közmédiába volt hajlandó bemenni, miközben az őt korábban töretlenül támogató, és a vele szemben kritikus vagy független sajtó megkereséseit feltűnően kerüli.
