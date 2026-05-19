Felelős-e a zseniális magyar tudós a világ legpusztítóbb fegyveréért?

Fotó: Polyák Attila

A Láncreakció zseniális karaktereket vonultat fel

A darab egyik legfontosabb jellemzője, hogy a színészek végig a közönség felé játszanak, valamint mindegyikük kap egy-egy önálló, monológszerű részt is. Rátóti azonban elárulta, hogy mi, nézők nem jutunk szerephez:

Nem szeretem azokat az előadásokat, ahol a néző provokálva van, hisz ő azért jön a színházba, hogy nézzen és hassunk rá. Jó, ha a katarzist ki tudjuk váltani, de nem kiprovokálni szeretnénk.

Fotó: Polyák Attila

Az előadás mindamellett, hogy ősbemutató, olyan kiváló színészeket is felvonultat, mint Görög László, Zsurzs Kati, Szacsvay László, Horváth Lajos Ottó, Hirtling István, Schnell Ádám és Pápai Erika. Hogy mennyire nehéz feladat ennyi kiváló művészt irányítani, arra a rendező egy zenei hasonlattal válaszolt:

Én ezt röviden úgy tudom összefoglalni, hogy egy nagyszerű közös kamaramuzsikálás volt. Mindenki örömmel részt vesz ebben a produkcióban, ami azért szokatlan, mert ez a fajta színházi előadás – ahol a látvány nem telepszik rá a színészekre – már kezd kiveszni. Pedig szerintem nagy fontossága van a színészi csöndnek, mivel annál nagyobb »hangeffekt« nincsen a színpadon. És ezt a színészek megérezték, így élnek vele.

A darab legközelebb május 26-án látható a Pesti Vigadóban.