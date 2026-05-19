Felelős-e a zseniális magyar tudós a világ legpusztítóbb fegyveréért?
Különleges és hiánypótló kulturális esemény tanúi lehetnek mindazok, akik megtekintik a Pesti Vigadó első önálló gyártású produkcióját. Vajda Katalin Láncreakció című drámájának ősbemutatója május 16-án volt a patinás intézményben, de az elkövetkező hónapokban több alkalommal is játsszák a darabot. Az előadást, amely az atombomba feltalálásának körülményeit vizsgálja, és középpontjában Szilárd Leó, a zseniális magyar fizikus alakja áll, Rátóti Zoltán rendezte, aki a hazai színjátszás kiváló művészeit nyerte meg a produkcióhoz. Egy puritán, mégis rendkívül hatásos törvényszéki tárgyalás díszletei között, a látványos effekteket háttérbe szorítva a tiszta színészi jelenlét, a drámai monológok és a mély társadalmi-emberi kérdések kapták a főszerepet, valódi jutalomjátékot kínálva a szereplőknek és katartikus élményt a közönségnek.
A szerző kapcsán, akit a közönség leginkább vígjátékíróként ismer, a rendező beszélt a mű finom humoráról:
Túlnyomórészt vígjátékszerzőként ismerjük Vajda Katit a magyar színházi világban, aki kitűnő dialógusokat tud írni. Én is izgatottan olvastam annak idején, hogy egy ilyen úgymond fajsúlyos témában hogyan nyilvánul meg. Hála istennek azonban a humora átüt ezen a szöveten is. És ez fontos, mert bármennyire is magasztos és fennkölt gondolatokról van szó a darabban, hiszen a létünk alapkérdéseit is elemzi, jó, hogy közben érezzük ezt a fajta finom iróniát és humort is
– emelte ki.
A Láncreakció zseniális karaktereket vonultat fel
A darab egyik legfontosabb jellemzője, hogy a színészek végig a közönség felé játszanak, valamint mindegyikük kap egy-egy önálló, monológszerű részt is. Rátóti azonban elárulta, hogy mi, nézők nem jutunk szerephez:
Nem szeretem azokat az előadásokat, ahol a néző provokálva van, hisz ő azért jön a színházba, hogy nézzen és hassunk rá. Jó, ha a katarzist ki tudjuk váltani, de nem kiprovokálni szeretnénk.
Az előadás mindamellett, hogy ősbemutató, olyan kiváló színészeket is felvonultat, mint Görög László, Zsurzs Kati, Szacsvay László, Horváth Lajos Ottó, Hirtling István, Schnell Ádám és Pápai Erika. Hogy mennyire nehéz feladat ennyi kiváló művészt irányítani, arra a rendező egy zenei hasonlattal válaszolt:
Én ezt röviden úgy tudom összefoglalni, hogy egy nagyszerű közös kamaramuzsikálás volt. Mindenki örömmel részt vesz ebben a produkcióban, ami azért szokatlan, mert ez a fajta színházi előadás – ahol a látvány nem telepszik rá a színészekre – már kezd kiveszni. Pedig szerintem nagy fontossága van a színészi csöndnek, mivel annál nagyobb »hangeffekt« nincsen a színpadon. És ezt a színészek megérezték, így élnek vele.
