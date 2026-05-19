A magyar válogatott ijedtében több világbajnoki csúcsot is felállított

A salvadoriak egyébként nagyon fel voltak háborodva amiatt, hogy a helyi sajtó meglehetősen lenéző hangnemben írt róluk. Küldöttségük vezetője memorandumot juttatott el valamennyi csapathoz és az újságírókhoz, amelyben kikérte magának a becsmérlő hangnemet, és azt hangoztatta, hogy Salvador válogatottja becsülettel helyt fog állni minden ellenfelével szemben. Iparkodtak is becsülettel, de az „ijedt” magyar futballisták gyors, szellemes játéka ellen nem volt ellenszerük.

Nyilasi góljával már a harmadik percben megszereztük a vezetést, Pölöskei Gábor és Fazekas László góljaival pedig a 23. percben már 3-0-ra mentünk. Ezután következett egy csaknem félórás gólcsend, mielőtt az 50. és az 54. percben újra lőttünk volna kettőt Tóth József és Fazekas révén.

Mészöly Kálmán az 55. percben levitte Törőcsik Andrást, akinek a helyére a Vasas támadója, Kiss László állt be, aki aztán csodát tett: a 70. és a 77. perc között mesterhármat ért el, ami azóta is csúcs a világbajnokságok történetében.

Szentes Lázár is közbeékelt egy gólt, majd Nyilasi adta meg a 83. percben a kegyelemdöfést annak a Salvadornak, amelynek a játékosai 5-0-s állásnál úgy ünnepelték a szépítő gólt, mintha megnyerték volna a világbajnokságot. Tegyük hozzá: akadt még bőven helyzetük, de azokat mind kihagyták.

Egy meccs több magyar rekorddal

És, ha már szóba jött Kiss László csúcsa, hozott ez a meccs más rekordot is. A világbajnokságok históriájában csak a magyar válogatott jutott el két számjegyű szerzett gólig, és holtversenyben saját magával és Jugoszláviával vezeti a legnagyobb különbségű győzelmek listáját is (1954: Magyarország–Dél-Korea 9:0; 1974: Jugoszlávia–Zaire 9-0). De van más is: sem előtte, sem azóta nem szerzett egyetlen válogatott sem hét gólt egy félidő alatt, csak akkor a magyar; a 2014-es vb-n a németek a brazilok elleni elődöntőben döntötték meg a hét perc alatt szerzett négy gól rekordját, nekik hat perc alatt sikerült.