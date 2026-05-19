Kiderül, hogy alakultak a keresetek Magyarországon – elemzőt kérdeztünk

Az ágazatok között a versenyszférában csak kisebb mértékben szóródott legutóbb a bérnövekedés mértéke, amely azt mutatja, hogy a bérek széles körben nőttek. Ezzel párhuzamosan úgy a verseny-, mint a költségvetési szférában a medián bér átlagnál gyorsabb emelkedése is fennmaradt, amely jelzi, hogy a bérdinamikát az alacsonyabb keresetűek bérfejlesztései hajtják. Hamarosan a legfrissebb adatokat is megismerjük.

Kiss Gergely
2026. 05. 19. 5:11
Hamarosan kiderül, hogy tovább nőttek-e a keresetek Forrás: Shutterstock
– Kulcskérdés lesz, hogy mennyire tud fennmaradni az ágazatok közötti kiegyensúlyozott bérnövekedés, miközben a gazdasági helyzet merőben eltérően érinti az egyes szektorokat. Ehhez hasonlóan fontos lenne, hogy az alacsonyabb bérek továbbra is az átlag felett nőjenek, vagyis záruljon a gazdaságban a bérolló. Ennek kapcsán a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének mértéke, a gazdasági környezet, valamint a versenyszféra alkalmazottainak kétharmadát foglalkoztató kis- és középvállalkozói szektor teherbíró képessége lesz majd a döntő tényező – tette hozzá a vezető elemző.

A minap derült ki az is, hogy mind havi, mind éves alapon kirobbanó növekedést produkált a kiskereskedelmi forgalom. Márciusban a mutató 

  • a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, 
  • naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. 

Ebben szerepet játszik a reálbérek erőteljes növekedése, amelyet a választásokhoz kapcsolódó fiskális lazítások is támogatnak (családi adókedvezmény növelése, többgyermekes anyák fokozatos szja-mentessége, 14. havi nyugdíj, fegyverpénz). A magas reálkereset-emelkedésben szerepe van az alacsony inflációnak is – e kettőből jött ki februárban egy tíz százalék feletti nettó reálkereset-emelkedés. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekkarmelita

Prolivircsaft a karmelitában

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A végkielégítés, ha tetszik, ha nem, törvény által szabályozott magántulajdon.

