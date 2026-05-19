Kiderül, hogy alakultak a keresetek Magyarországon – elemzőt kérdeztünk

– Kulcskérdés lesz, hogy mennyire tud fennmaradni az ágazatok közötti kiegyensúlyozott bérnövekedés, miközben a gazdasági helyzet merőben eltérően érinti az egyes szektorokat. Ehhez hasonlóan fontos lenne, hogy az alacsonyabb bérek továbbra is az átlag felett nőjenek, vagyis záruljon a gazdaságban a bérolló. Ennek kapcsán a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének mértéke, a gazdasági környezet, valamint a versenyszféra alkalmazottainak kétharmadát foglalkoztató kis- és középvállalkozói szektor teherbíró képessége lesz majd a döntő tényező – tette hozzá a vezető elemző.

A minap derült ki az is, hogy mind havi, mind éves alapon kirobbanó növekedést produkált a kiskereskedelmi forgalom. Márciusban a mutató

a nyers adat szerint 10,6 százalékkal,

naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Ebben szerepet játszik a reálbérek erőteljes növekedése, amelyet a választásokhoz kapcsolódó fiskális lazítások is támogatnak (családi adókedvezmény növelése, többgyermekes anyák fokozatos szja-mentessége, 14. havi nyugdíj, fegyverpénz). A magas reálkereset-emelkedésben szerepe van az alacsony inflációnak is – e kettőből jött ki februárban egy tíz százalék feletti nettó reálkereset-emelkedés.