A magyar futball új sztárjának megható története: szülei a házukról is lemondtak karrierje miatt

Gera Zoltán és Lionel Messi a példaképe
A beszélgetés egy későbbi pontján Vitális büszkén mondta,
Gera Zoltán az abszolút példaképe, „minden téren felnézek rá”, amely abban is jelentkezik, hogy mindketten mélyen vallásosak, erről még korábban lapunknak beszélt a Győr új sztárja.
– A kedvenc bibliai igerészem pont az, mint ami Gera Zoltáné is. Ézsaiás 40:31, ami így szól: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”
Vitális a nemzetközi fociban Lionel Messit csodálja, amely abból a szempontból nem meglepő, hogy mindig is Barcelona-drukker volt. Viccesen meg is jegyezte, egyik kedvenc pillanata volt a 2009-es Bajnokok Ligája-döntő, amikor Messi vezérletével legyőzték a Cristiano Ronaldóval felálló Manchester Unitedet – a mostani idényben nemcsak ETO, hanem a Barcelona is bajnok lett hazájában.
