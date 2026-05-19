A magyar futball új sztárjának megható története: szülei a házukról is lemondtak karrierje miatt

Nem véletlen, hogy Vitális Milán a türelmet hozta fel, ugyanis a 2022/23-as idény után – amelyet a másodosztályú ETO-nál töltött – leigazolta őt a Dunaszerdahely – a két klubnak a tulajdonosa már ekkora is ugyanez volt –, de itt sokáig csak epizódszereplő volt, amely az ekkor húszéves játékosnak komoly lecke volt. A második ligás Somorjához is leküldték őt kezdetben, aztán amikor Xisco Munoz lett a DAC vezetőedzője, ekkor jóra fordultak a dolgok. – Akkor nem realizáltam, hogy ez egy nagyobb lépés számomra, mint én azt gondoltam. Az NB II-ből egy szlovák bajnokesélyes csapathoz kerültem. Az elején még Konferencialiga-selejtezőt játszottam, majd jött ez a kisebb lejtmenet, amikor a DAC fiókcsapatánál játszottam. Itt éreztem meg először, hogy türelemre és alázatra van most szükségem, tanulságos időszak volt ez nekem.

Amikor a Győr a hétvégén 1-0-ra nyert Kisvárdán, s ezzel magyar bajnok lett, Vitális a következőket mondta a jövőjéről: – Óriási élmény, hogy ennek a csapatnak a kapitánya vagyok. Bízom benne, hogy tudtam vele élni. Pályafutásom legjobb évét zártam, bízom benne, hogy ezzel a teljesítménnyel tovább tudok lépni. De most az a legfontosabb, hogy ünnepeljünk és jól érezzük magunkat.

Nem lenne meglepő, ha Vitális szintet lépne a kiugró idénye után, és jó esetben ez egy külföldi igazolást jelentene, bár korábban a Fradiról is lehetett hallani. Bárhova is igazol a 24 éves játékos, egy dolog biztos: türelemre és alázatra lesz ott is szüksége.

A teljes beszélgetés: