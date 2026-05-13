Lamine YamalBarcelonabotrány

Áll a bál Yamal miatt, politikai vihart kavart a bajnoki cím ünneplése során

Újabb politikai vitát robbantott ki Spanyolországban Lamine Yamal, miután a Barcelona bajnoki ünneplésén palesztin zászlót lengetett a szurkolók előtt. Lamine Yamal ünneplése pillanatok alatt bejárta a világsajtót, s mivel ehhez szorosan kapcsolódik a spanyol belpolitika, valamint az izraeli–palesztin konfliktus, nem véletlen, hogy a történtek alaposan kiverték a biztosítékot.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 13:40
A Barcelona klasszisa miatt áll a bál Fotó: José Breton Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Vegyes fogadtatás Lamine Yamal ünneplésére

Yamal akciója jelentős politikai visszhangot váltott ki Spanyolországban is. Pedro Sánchez a keddi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre reagált az ügyre: a spanyol kormányfő hangsúlyozta, hogy Spanyolország elismerte a palesztin államot. Sánchez szerint a nemzetközi jognak kell érvényt szerezni, és hosszú távon csak az izraeli–palesztin békés együttélés jelenthet megoldást.

A témában megszólaltak baloldali katalán politikusok is. Gabriel Rufián, a Katalán Köztársasági Baloldal képviselője úgy fogalmazott: Yamal hatalmas nemzetközi befolyással rendelkezik, és szerinte sok ember figyelmét éppen az ilyen gesztusok irányíthatják rá a gázai eseményekre. A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick ugyanakkor már óvatosabban reagált.

A német szakember újságírói kérdésre azt mondta: nem örül annak, hogy a futball és a politika ilyen módon összekeveredik, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a játékos nagykorú, ezért a saját döntéseiért maga felel.

Flick szerint a futball elsődleges feladata az emberek szórakoztatása és boldoggá tétele, nem pedig politikai állásfoglalások közvetítése.

Az ügy azért is kapott kiemelt figyelmet, mert Spanyolország az elmúlt években Európa egyik legerősebb palesztinpárti hangját képviseli. A spanyol baloldali kormány rendszeresen bírálja Izrael katonai fellépését, miközben a jobboldali ellenzék több alkalommal is azzal vádolta Pedro Sánchezt, hogy egyoldalúan foglal állást a konfliktusban.

 

Nem Yamal az első, aki állást foglalt

A gázai háború hatása a sportvilágban is egyre erősebben érződik Spanyolországban. A 2025-ös Vuelta kerékpáros-körversenyen palesztinpárti tüntetők többször megzavarták az izraeli kötődésű Israel–Premier Tech csapat szereplését. Madridban pedig korábban zárt kapuk mögött rendezték meg a Maccabi Tel-Aviv kosárlabdacsapatának Euroliga-mérkőzését biztonsági okok miatt.

Ami a Barcelonát illeti, az egyesület történetében korábban is előfordultak közel-keleti kapcsolódások. 2013-ban a klub békemisszió ra látogatott Izraelbe és palesztin területekre, ahol többek között Lionel Messi, Andrés Iniesta és Xavi Hernández is részt vett közös futballprogramokon izraeli és palesztin gyerekekkel.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu