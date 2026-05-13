Áll a bál Yamal miatt, politikai vihart kavart a bajnoki cím ünneplése során

A témában megszólaltak baloldali katalán politikusok is. Gabriel Rufián, a Katalán Köztársasági Baloldal képviselője úgy fogalmazott: Yamal hatalmas nemzetközi befolyással rendelkezik, és szerinte sok ember figyelmét éppen az ilyen gesztusok irányíthatják rá a gázai eseményekre. A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick ugyanakkor már óvatosabban reagált.

A német szakember újságírói kérdésre azt mondta: nem örül annak, hogy a futball és a politika ilyen módon összekeveredik, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a játékos nagykorú, ezért a saját döntéseiért maga felel.

Flick szerint a futball elsődleges feladata az emberek szórakoztatása és boldoggá tétele, nem pedig politikai állásfoglalások közvetítése.

Az ügy azért is kapott kiemelt figyelmet, mert Spanyolország az elmúlt években Európa egyik legerősebb palesztinpárti hangját képviseli. A spanyol baloldali kormány rendszeresen bírálja Izrael katonai fellépését, miközben a jobboldali ellenzék több alkalommal is azzal vádolta Pedro Sánchezt, hogy egyoldalúan foglal állást a konfliktusban.

Nem Yamal az első, aki állást foglalt

A gázai háború hatása a sportvilágban is egyre erősebben érződik Spanyolországban. A 2025-ös Vuelta kerékpáros-körversenyen palesztinpárti tüntetők többször megzavarták az izraeli kötődésű Israel–Premier Tech csapat szereplését. Madridban pedig korábban zárt kapuk mögött rendezték meg a Maccabi Tel-Aviv kosárlabdacsapatának Euroliga-mérkőzését biztonsági okok miatt.

Ami a Barcelonát illeti, az egyesület történetében korábban is előfordultak közel-keleti kapcsolódások. 2013-ban a klub békemisszió ra látogatott Izraelbe és palesztin területekre, ahol többek között Lionel Messi, Andrés Iniesta és Xavi Hernández is részt vett közös futballprogramokon izraeli és palesztin gyerekekkel.