GVH: Milliós kompenzációt fizetett ki a Wizz Air, a megmaradt pénz jó helyre került
Lezárult a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálata a Wizz Air 2019-es fogyasztóvédelmi ügyében: a légitársaság teljesítette vállalásait, de 5 millió forintos bírságot kapott a késedelmes igazolások miatt. A GVH eljárásának eredményeként a fel nem használt kompenzációs kreditekből több mint 134 millió forint jutott az SOS Gyermekfalu Alapítványhoz .
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