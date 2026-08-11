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Ezért szavazta meg 2009-ben Baka Andrást a Fidesz

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Sólyom László húzta meg a váratlant, megzsarolta a Fideszt, így fogadtaták el Baka Andrást annak idején.

Kreft-Horváth Márk
2026. 08. 11. 8:50
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– Azután jött az ötödik forduló, amely egy hétfői napra esett. Vasárnap még egyértelmű volt, hogy a Fidesz Baka Andrást nem szavazza meg. Hétfő délelőtt a helyzet gyökeresen megváltozott és kiderült, hogy Bakát meg kell szavazni. Gyorsan elterjedt az ok, miért fordult a kocka. A Népszabadság információja pontos, ez volt az ok – írja a blog. 

Forrásuk szerint joggal tehető fel a kérdés, hogy miért lett volna baj, ha Sólyom László lemond. Azért mert 2009-ben, Baka megválasztásakor még a balliberális többség volt hatalmon, Bajnai Gordon volt a miniszterelnök és akár Gyurcsány Ferencet is megválaszthatták volna államfőnek. Egy évvel később a Fidesz kétharmaddal győzött és államfőt választhatott.

Baka körül elkezdett fogyni a levegő és a többi már történelem.

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