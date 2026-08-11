Ezért szavazta meg 2009-ben Baka Andrást a Fidesz

– Azután jött az ötödik forduló, amely egy hétfői napra esett. Vasárnap még egyértelmű volt, hogy a Fidesz Baka Andrást nem szavazza meg. Hétfő délelőtt a helyzet gyökeresen megváltozott és kiderült, hogy Bakát meg kell szavazni. Gyorsan elterjedt az ok, miért fordult a kocka. A Népszabadság információja pontos, ez volt az ok – írja a blog.

Forrásuk szerint joggal tehető fel a kérdés, hogy miért lett volna baj, ha Sólyom László lemond. Azért mert 2009-ben, Baka megválasztásakor még a balliberális többség volt hatalmon, Bajnai Gordon volt a miniszterelnök és akár Gyurcsány Ferencet is megválaszthatták volna államfőnek. Egy évvel később a Fidesz kétharmaddal győzött és államfőt választhatott.

Baka körül elkezdett fogyni a levegő és a többi már történelem.