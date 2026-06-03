A Tisza ragaszkodik a lex Orbánhoz

Apáti István, a Mi Hazánk képviselője reményét fejezte ki, hogy a 2030-as választás után a Tisza Párt nem a mostani álláspontjának az ellenkezője mellett fog érvelni.
Melléthei-Barna ígérete szerint nem fogják megmásítani a véleményüket, aminek kapcsán Apáti megjegyezte,
nem látott még olyan rókát, amelyik korlátozza magát a baromfiudvarban.
Borítókép: Melléthei-Barna Márton (Fotó: Polyák Attila)
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