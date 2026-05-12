Rendkívüli sajtótájékoztatóján kiborult a Real Madrid elnöke, és kiborította a bilit

Földrengés a Real Madridnál – így vezette fel a cikkét kedden délután a Marca, és a spanyol sportnapilap is közzétette a klub közleményét, amely szikáran arról tájékoztatott, hogy az igazgatótanács ülése után Florentino Pérez elnök sajtótájékoztatót tart. Nos, a Real Madrid elnöke azokat támadta, aki szerint nem ő a megfelelő ember a klub vezetésére, továbbá a médiát is kiosztotta.

2026. 05. 12. 19:24
Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke Fotó: ALBERTO GARDIN Forrás: NurPhoto
Pérez emlékeztetett arra is, hogy az ő vezetése alatt a Real Madrid futballcsapata 37, kosárlabdacsapata pedig 29 trófeát nyert. Szerinte ez bizonyítja, hogy ő a megfelelő ember a klub élére. Az elnök arról is beszélt, hogy vannak olyan emberek, akik a háttérből próbálnak ellene kampányolni, de kijelentette: nem hagyja magát megfélemlíteni. Elmondása szerint újra indulni készül az elnökválasztáson, és a támadások inkább motiválják, mintsem gyengítik.

Florentino Pérez a médiát is kritizálta

– A Real Madrid a világ történetének legtöbb címmel rendelkező klubja. A legértékesebb klub a Forbes szerint. A legértékesebb márka. Miért akarnak beavatkozni azok az újságírók, akik a világ legelismertebb, legtöbb szurkolóval rendelkező klubját kritizálják? Mindenki számára érték. A Transfermarkt szerint a legmagasabb értékű keretünk van – szögezte le az elnök.

Florentino Pérez határozott hangvételű nyilatkozatban bírálta a spanyol sajtót, amiért szerinte túl gyakran terjeszti azt a narratívát, hogy távozni készül a Real Madrid éléről. Kijelentette, hogy nem tervezi a lemondást, sőt utolsóként fog távozni a klubból.

A klubelnök hangsúlyozta, hogy a Real Madrid tulajdonosai a socios, vagyis a klubtagok, és aki elnök szeretne lenni, annak nem elég fenyegetőznie vagy háttéralkukat keresnie, hanem konkrét tervekkel és pénzügyi garanciákkal kell indulnia. Kritikusan szólt azokról is, akik szerinte banki támogatást keresnek a jelöltségük biztosításához.

Florentino Pérez arról nem beszélt, ami mindenkit a legjobban érdekelt volna. – Mourinho? Nem fogok edzőkről vagy játékosokról beszélni. Azért vagyok itt, hogy visszaadjam a Real Madrid vagyonelemeit a klubtagoknak. Azt akarják, hogy távozzak, de nem fogok távozni. Ehelyett elindulok a választáson, mert meg akarom védeni azt az elképzelést, hogy a Real Madrid továbbra is a klubtagokhoz tartozzon – szögezte le Florentino Pérez.

Csak a sajtó fújta fel?

Újságírói kérdésre Valverde és Tchouaméni összetűzéséról azért elmondta a véleményét: – Nagyon rossz, hogy ez megtörtént, de még rosszabb, hogy kiszivárgott a médiába. Minden évben vannak ilyen esetek,  ilyen nézeteltérések, de ti úgy állítjátok be, mintha valami nagy dolog történt volna, és az ilyen szivárogtatások a legrosszabbak. Mert Tchouaméni és Valverde barátok. A sajtónak nem szabadna azt mondania, hogy csak azért, mert két srác egymásnak ugrik, káosz van a Real Madridnál.

