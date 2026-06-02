agrárnapidíjmezőgazdaság

Soha nem látott bérek az agráriumban, mégis egyre nagyobb a munkaerőhiány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Miközben a hazai gazdálkodók már a nyári betakarításra készülnek, egyre élesebben rajzolódik ki a mezőgazdaság egyik legnagyobb kihívása: ki fogja elvégezni a szezonális munkákat. A munkaerőhiány nem új keletű probléma, de mostanra kritikus szintet ért el. A modern mezőgazdaság ráadásul már rég nem a fizikai erőről, sokkal inkább a csúcstechnológiáról szól. Kérdéses, hogy pótolni kell-e a vendégmunkásokat és ha igen, pontosan kikkel vagy mivel?

Magyar Nemzet
2026. 06. 02. 16:21
Fotó: Kállai Márton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A modern mezőgazdaság már rég nem a fizikai erőről, sokkal inkább a csúcstechnológiáról szól. Egy több tíz- vagy százmillió forint értékű, GPS-vezérelt, RTK-pontosságú traktor vagy kombájn kormányát nem lehet rábízni szakképzetlen munkaerőre. A precíziós gazdálkodás elterjedésével a gépkezelők iránti igény robbanásszerűen megnőtt, miközben a képzett szakemberek száma folyamatosan csökken. Ez a olló drasztikus bérnövekedést eredményezett az ágazatban.

A piaci visszajelzések alapján az idei szezonban a tapasztalt gépkezelők óradíja a nettó 3000–4500 forintos sávba emelkedett, de a kiemelt fontosságú, megfeszített tempójú munkák során – mint amilyen az őszi búza vagy a repce aratása – a nettó 5000 forintos órabér sem ritka. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 10-12 órás műszakért a traktorosok és kombájnosok akár nettó 40-60 ezer forintos napidíjat is elkérnek. A legjobban fizetett, többéves rutinhoz és specifikus gépcsaládok ismeretéhez kötött pozíciókban a havi nettó jövedelem a főszezonban elérheti, sőt meg is haladhatja az 1-1,2 millió forintot.

  • A hazai ültetvényeken a nettó 1500–2200 forintos óradíjak számítanak alapnak, 
  • ami a teljesítménybérrel (például láda- vagy kilogrammalapú elszámolással) kombinálva napi nettó 15-25 ezer forintos keresetet jelent a szorgalmasabb munkásoknak. 

Ezt a szintet azonban a kisebb családi gazdaságok már rendkívül nehezen tudják kigazdálkodni, különösen úgy, hogy a felvásárlási árak nem emelkednek a bérköltségekkel arányosan.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekarany

Új szakma van kibontakozóban

Bayer Zsolt avatarja

Minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha valójában műanyagról vagy rézről van szó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.