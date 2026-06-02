Soha nem látott bérek az agráriumban, mégis egyre nagyobb a munkaerőhiány

A modern mezőgazdaság már rég nem a fizikai erőről, sokkal inkább a csúcstechnológiáról szól. Egy több tíz- vagy százmillió forint értékű, GPS-vezérelt, RTK-pontosságú traktor vagy kombájn kormányát nem lehet rábízni szakképzetlen munkaerőre. A precíziós gazdálkodás elterjedésével a gépkezelők iránti igény robbanásszerűen megnőtt, miközben a képzett szakemberek száma folyamatosan csökken. Ez a olló drasztikus bérnövekedést eredményezett az ágazatban.

A piaci visszajelzések alapján az idei szezonban a tapasztalt gépkezelők óradíja a nettó 3000–4500 forintos sávba emelkedett, de a kiemelt fontosságú, megfeszített tempójú munkák során – mint amilyen az őszi búza vagy a repce aratása – a nettó 5000 forintos órabér sem ritka. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 10-12 órás műszakért a traktorosok és kombájnosok akár nettó 40-60 ezer forintos napidíjat is elkérnek. A legjobban fizetett, többéves rutinhoz és specifikus gépcsaládok ismeretéhez kötött pozíciókban a havi nettó jövedelem a főszezonban elérheti, sőt meg is haladhatja az 1-1,2 millió forintot.

A hazai ültetvényeken a nettó 1500–2200 forintos óradíjak számítanak alapnak,

ami a teljesítménybérrel (például láda- vagy kilogrammalapú elszámolással) kombinálva napi nettó 15-25 ezer forintos keresetet jelent a szorgalmasabb munkásoknak.

Ezt a szintet azonban a kisebb családi gazdaságok már rendkívül nehezen tudják kigazdálkodni, különösen úgy, hogy a felvásárlási árak nem emelkednek a bérköltségekkel arányosan.