A vádlott alig egy óra múlva egy másik ház tetejére mászott fel. Ott megbontotta a tetőszerkezetet, megrongálta az ereszcsatornát és két tetőtéri ablakot is betört. A férfi a megbontott tetőcserepet a szomszédos ingatlan tetejére dobta át, amellyel azon is több tízezer forintos kárt okozott. A megbontott tetőszerkezeten keresztül az ingatlan padlásterébe jutott, ahol az időközben helyszínre érkező rendőrök elfogták.
Egyik háztetőről a másikra ugrált Pest vármegye réme, csak a rendőrök tudták leállítani az ámokfutást
Az Érdi Járási Ügyészség minősített rongálás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki több házat rongált meg miután kábítószert fogyasztott.
Az Érdi Járási Ügyészség a férfit több rendbeli rongálás bűntette és vétsége mellett kábítószer birtoklásának vétségével is vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.
