Trump dührohamot kapott: üvöltözve esett neki Netanjahunak

Trump reportedly scolded Netanyahu on the phone during the call that 'halted' Israeli attack on Beirut https://t.co/aucbDu8JNa — L'Orient Today (@lorienttoday) June 2, 2026

Az Axios forrásai szerint Trump több kemény kijelentést is tett az izraeli kormányfőnek. Állítólag azt mondta neki:

Megőrültél. Nélkülem már börtönben lennél. Én mentem meg a bőröd. Most már mindenki utál téged. Emiatt mindenki Izraelt is utálja.

Bár a tűzszünet egyelőre nagyrészt érvényben maradt, a harcok nem szűntek meg teljesen. A Hezbollah közlése szerint harcosai izraeli harckocsikat támadtak Dél-Libanonban, míg az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy kedden hajnalban két Libanonból indított lövedéket semmisített meg. Sérültekről nem érkezett jelentés.