Trump dührohamot kapott: üvöltözve esett neki Netanjahunak

Mindenki azt hitte, a tűzszünet közeleg, de Donald Trump teljesen kiborult. Az amerikai elnök elképesztő dühvel hívta fel Benjamin Netanjahut, akinek azt mondta: „Megőrültél, nélkülem már börtönben lennél”.

2026. 06. 02. 16:25
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnök hétfőn elmondta, hogy mindkét féllel egyeztetett, és megállapodás született a támadások leállításáról. A libanoni vezetés szerint a Hezbollah vállalta, hogy beszünteti az Izrael elleni támadásokat, cserébe Izrael nem hajt végre csapásokat Bejrút ellen. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megerősítette a megállapodást, ugyanakkor világossá tette, hogy Izrael továbbra is válaszolni fog a Hezbollah támadásaira.

A háttérben azonban komoly feszültség alakult ki Washington és Jeruzsálem között. A Times of Israel az Axios értesüléseire hivatkozva azt írta, hogy Donald Trump rendkívül indulatos hangnemben beszélt Netanjahuval egy hétfői telefonhívás során. A lap szerint az amerikai elnök úgy vélte, hogy Izrael az elmúlt napokban aránytalan katonai válaszokat adott a Hezbollah támadásaira, és ezzel veszélybe sodorhatja az Iránnal folytatott tárgyalásokat, valamint a libanoni tűzszünet fenntartását.

Az Axios forrásai szerint Trump több kemény kijelentést is tett az izraeli kormányfőnek. Állítólag azt mondta neki: 

Megőrültél. Nélkülem már börtönben lennél. Én mentem meg a bőröd. Most már mindenki utál téged. Emiatt mindenki Izraelt is utálja.

Bár a tűzszünet egyelőre nagyrészt érvényben maradt, a harcok nem szűntek meg teljesen. A Hezbollah közlése szerint harcosai izraeli harckocsikat támadtak Dél-Libanonban, míg az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy kedden hajnalban két Libanonból indított lövedéket semmisített meg. Sérültekről nem érkezett jelentés.

A konfliktus március elején terjedt át Libanonra, és azóta több ezer ember életét követelte.

 A libanoni egészségügyi minisztérium szerint legalább 3433 ember halt meg Libanonban, míg Izrael közlése szerint 25 katona és négy civil vesztette életét a harcok során.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
