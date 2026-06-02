Trump dührohamot kapott: üvöltözve esett neki Netanjahunak

Donald Trump amerikai elnök hétfőn elmondta, hogy mindkét féllel egyeztetett, és megállapodás született a támadások leállításáról. A libanoni vezetés szerint a Hezbollah vállalta, hogy beszünteti az Izrael elleni támadásokat, cserébe Izrael nem hajt végre csapásokat Bejrút ellen. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megerősítette a megállapodást, ugyanakkor világossá tette, hogy Izrael továbbra is válaszolni fog a Hezbollah támadásaira.
A háttérben azonban komoly feszültség alakult ki Washington és Jeruzsálem között. A Times of Israel az Axios értesüléseire hivatkozva azt írta, hogy Donald Trump rendkívül indulatos hangnemben beszélt Netanjahuval egy hétfői telefonhívás során. A lap szerint az amerikai elnök úgy vélte, hogy Izrael az elmúlt napokban aránytalan katonai válaszokat adott a Hezbollah támadásaira, és ezzel veszélybe sodorhatja az Iránnal folytatott tárgyalásokat, valamint a libanoni tűzszünet fenntartását.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!