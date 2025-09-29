Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfői tárgyalásuk után közösen tartottak sajtótájékoztatót, amelyen Netanjahu kijelentette, támogatja Trump gázai háború befejezésére vonatkozó tervét.

Trump és Netanjahu bejelentették a gázai béketervet. Fotó: AFP

Mint mondta, ezzel Izrael elérné háborús céljait:

Visszaadja Izraelnek az összes túszt, lerombolja a Hamász katonai képességeit és politikai uralmát, és biztosítja, hogy Gáza soha többé ne jelentsen fenyegetést Izraelre.

A Euronews tudósítása szerint a terv egyik pillére a kölcsönös fogolycsere 72 órán belüli végrehajtása – Tony Blair volt brit külügyminiszter kulcsszerepet kap a helyszínen, mint a Béke Bizottság elnöke.

Ha az összes fél elfogadja a javaslatot, a háború azonnal véget ér. Az izraeli erők visszavonulnak a megállapodott vonalra, hogy felkészüljenek a túszok szabadon bocsátására.

Ez idő alatt minden katonai műveletet, beleértve a légi és tüzérségi bombázást is, felfüggesztenek, és a harcvonalakat mindaddig befagyasztják, amíg a teljes, fokozatos kivonulás feltételei nem teljesülnek.

Miután Izrael nyilvánosan elfogadja ezt a megállapodást, 72 órán belül minden túszt, élőt és elhunytat, a Hamász terrorszervezet visszaszolgáltat. Amint az összes túszt szabadon engedik, Izrael szabadon enged 250 életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt fogvatartottat, valamint 1700 gázai állampolgárt, akiket 2023. október 7. után vettek őrizetbe, beleértve az ezzel összefüggésben fogva tartott összes nőt és gyermeket. Minden egyes izraeli túszért, akinek a maradványait szabadon engedik, Izrael 15 elhunyt gázai maradványait adja ki.

Miután minden túszt visszaszállítottak, a Hamász azon tagjai, akik elkötelezik magukat a békés egymás mellett élés és fegyvereik leszerelése mellett, amnesztiát kapnak. A Gázát elhagyni kívánó Hamász-tagok biztonságos átjutást kapnak a fogadó országokba.

A megállapodás elfogadását követően a teljes segélycsomagot haladéktalanul elküldik a Gázai övezetbe.

A sajtótájékoztatón Benjamin Netanjahu kiemelte: „mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy békésen intézze el ezt”. Figyelmeztet, hogy ha a Hamász elutasítja a tervet – „vagy ha állítólag elfogadják, majd lényegében mindent megtesznek az ellene való védekezés érdekében” –, akkor Izrael egyedül fejezi be a munkát. Mint fogalmazott:

Ezt véghez lehet vinni a könnyebbik úton, vagy véghez lehet vinni a nehezebbik úton. De meg fog történni. Jobban szeretjük a könnyebb utat, de mindenképp meg kell tenni.

Netanjahu hozzáteszi, hogy Izraelnek el kell érnie háborús céljait, mert „nem mi vívtuk ezt a szörnyű harcot, nem áldoztuk fel a legkiválóbb fiataljainkat azért, hogy a Hamász Gázában maradhasson”.