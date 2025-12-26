rendőrséglopásmagyar állampolgár

Nemcsak lopott, ütött is: magyar állampolgárt vittek el a bécsi rendőrök

Őrizetbe vették Bécsben azt a magyar állampolgárt, aki lopás közben bukott le, majd az intézkedő rendőrt is bántalmazta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 21:28
Őrizetbe vett a bécsi rendőrség egy 30 éves magyar állampolgárt, akit lopáson értek, s aki az intézkedés során rátámadt az egyik rendőrre – írta az Index.

 A hatóságok közlése szerint a nő egy üzletből próbált meg eltulajdonítani egy kabátot a bécsi főpályaudvaron, amikor a járőrök intézkedni kezdtek.

 Az ellenállás közben a gyanúsított arcon ütötte az egyik rendőrt, ezért a lopás mellett rendőr elleni erőszak gyanújával is eljárás indult ellene.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset nem volt egyedi: ugyanazon a napon egy másik külföldi állampolgárt is őrizetbe vettek Bécsben, miután ugyancsak bántalmazta az intézkedő rendőröket.

