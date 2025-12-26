Nemcsak lopott, ütött is: magyar állampolgárt vittek el a bécsi rendőrök

Őrizetbe vett a bécsi rendőrség egy 30 éves magyar állampolgárt, akit lopáson értek, s aki az intézkedés során rátámadt az egyik rendőrre – írta az Index.
A hatóságok közlése szerint a nő egy üzletből próbált meg eltulajdonítani egy kabátot a bécsi főpályaudvaron, amikor a járőrök intézkedni kezdtek.
Az ellenállás közben a gyanúsított arcon ütötte az egyik rendőrt, ezért a lopás mellett rendőr elleni erőszak gyanújával is eljárás indult ellene.
A rendőrség tájékoztatása szerint az eset nem volt egyedi: ugyanazon a napon egy másik külföldi állampolgárt is őrizetbe vettek Bécsben, miután ugyancsak bántalmazta az intézkedő rendőröket.
